Diakhaby carga, de nuevo, contra Cala y se ve lejos de Valencia

El central francés no se olvida de su supuesto incidente con el sevillano

Mouctar Diakhaby, central del Valencia CF, no se olvida de Juan Cala, jugador del Cádiz CF, desde que ambos protagonizaron aquel supuesto incidente por el cual el francés acusó al sevillano de que le había proferido un insulto racista. Diakhaby, en una entrevista a la revista de su país SoFoot, volvió hablar de aquel conflicto cargando, de nuevo, contra el defensor cadista.

"Juega muy poco en el Cádiz, pero cuando nos llegaron en la Copa del Rey, fue titular y lo vi. Tenía miedo de mi mirada, estaba avergonzado, era obvio que estaba avergonzado. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente bien lo que ha hecho. Lo que me dolió, además del racismo sufrido, es que me frenó la buena temporada que estaba haciendo. Entonces, por un momento, no se me vio como el futbolista, sino como la víctima de esta historia. Sientes las miradas clavadas en ti, no es muy agradable", afirmó de un Juan Cala al que acusó de llamarle, presuntamente, "negro de mierda". LaLiga investigó la acción y aseguró que no encontró ninguna imagen o sonido en la que se detectara algún insulto.

Desde entonces volvieron a tener un nuevo enganchón tras el partido de la Copa del Rey de este año, en el que el francés tuvo un encontronazo con José Mari, que sirvió para que el sevillano arremetiera contra Diakhaby por ese comportamiento.

Diakhaby no sólo habló de Juan Cala, sino que también abordó su futuro, sorprendiendo a todos con unas declaraciones algo explosivas en las que argumentaba que tiene que ver qué va a hacer y hablarlo con el Valencia CF, abriendo la posibilidad de abandonar el equipo valencianista al término de esta temporada. "Regresar a la Ligue 1 no es una prioridad. Este campeonato lo descubrí con un club top que es el Lyon, así que a mi edad, si vuelvo, no puede ser en un equipo con menos ambición que el OL. Estoy en un buen club, pero quiero descubrir nuevos campeonatos como la Premier League o la Bundesliga. Pronto haré un balance con Valencia para ver qué podemos hacer para el futuro. Tal vez sea hora de buscar en otro lado, porque ya llevo cuatro años aquí, pero ya veremos. Recuerdo que antes de firmar aquí tuve la oportunidad de ir al Everton, y muchos me decían que me tenía que ir a Inglaterra porque España requiere técnica! (Risas.) No dejé que nadie se me metiera en la cabeza y demostré que podía jugar en LaLiga".

José Bordalás, entrenador del Valencia CF, habla de las declaraciones de Diakhaby

José Bordalás, entrenador del Valencia CF, reaccionó a las palabras de Diakhaby en las que el francés estaba abierto a salir del club próximamente. "Yo estoy muy contento. Hemos hecho un trabajo increíble con Diakhaby. Cuando llegué, me comentaban que era un jugador para intentar sacarlo y hemos contribuido a una transformación que estoy contento y le tengo que felicitar. Ha sido capaz de aquellos errores gravísimos que le constaban puntos al equipo, corregirlos. Se ha ganado a pulso ser titular. La atención que tiene es en la que se tienen que mirar otros compañeros. Diakhaby es ahora mismo un jugador muy importante que se ha revalorizado una barbaridad. Yo no valoro otra posibilidad que no sea continuar".