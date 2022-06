Un intercambio insuficiente por Guedes

El delantero portugués es la principal vía de un Valencia CF que paso por una grave crisis financiera

El Valencia CF sigue inmerso en su profunda crisis deportiva e institucional bajo el mando de Meriton Holdings. Peter Lim, dueño del club valenciano, ha llevado a cabo una serie de cambios que acabó con Anil Murthy y José Bordalás fuera de Mestalla, internando a la entidad en una época de inestabilidad en todos sus estamentos que ahora se intenta apaciguar con la llegada de Gennaro Gattuso como entrenador, Sean Bai como presidente y el intento de contratar a Leonardo como director deportivo. Todas estas modificaciones no serán las únicas, ya que las más grandes y las que más preocupan a la afición del Valencia CF son las que ocurran en el equipo, en el cual temen perder a sus referentes y estrellas como son Carlos Soler, José Luis Gayá y Gonçalo Guedes. Llevado por Jorge Mendes, es por el portugués por quien más réditos económicos puede conseguir el Valencia CF, que espera una oferta convincente por su gran baluarte para así aliviar sus debilitadas finanzas, si bien la última no parece que haya sido visto con muy buen agrado desde la cúpula valencianista.

Según informa Superdeporte, la AS Roma sigue intentando la contratación de Gonçalo Guedes, jugador por el que, además de ofrecer una suma de dinero, pueden poner encima de la mesa también jugadores que interesan al Valencia CF para realizar un intercambio por el luso. Estos son Ebrima Darboe y Amadou Diawara, que ya habían sonado anteriormente para el Valencia CF y que encajan en la nueva idea que tiene el club. Hablamos de dos centrocampistas de 21 y 24 años respectivamente.

El propio Diawara habló ayer para AS en donde afirmó que estuvo a punto de fichar por el Valencia CF durante el pasado mercado invernal: "Me gustaría encontrar un equipo en el que pueda tener espacio, pero el mercado depende de muchos factores, no solo de mí. Creo en mi potencial y que puedo hacerlo bien. En Enero estaba en la Copa de África, me llamaron para contarme los equipos interesados y yo elegí al Valencia. Lo habría cerrado enseguida pero esperé cuatro o cinco días más y al final no se hizo nada. Todavía no sé por qué. LaLiga me encanta. Si surge una oportunidad por supuesto que me gustaría".

Ya habíamos anunciado que la AS Roma y el Valencia CF habían comenzado las conversaciones por Gonçalo Guedes, pero todo se está alargando más de lo que se preveía.

Con todo ello, el acuerdo parece todavía lejano, pues existen diferencias notables entre el club vendedor y el comprador. El Valencia CF exige unos 40 millones de euros, mientras que la AS Roma no llega a esa cantidad y quiere rebajarla considerablemente con estas artimañas. Al final, todo apunta o se espera a que el precio de venta de Guedes oscilara entre los 25 y 30 millones de euros tal y como se anunció hace varias semanas. Quien ponga ese montante se llevará, posiblemente, a un futbolista que el Valencia CF está deseando vender.

La AS Roma no es el único club interesado en él, la propia radio del Valencia CF anunció hace semanas que el Wolverhampton Wanderers era otro de los conjuntos que también tenía ventaja en la carrera por fichar al atacante luso.