Manu Morlanes: "El Villarreal me ha dicho que me quedo aquí"

Morlanes: "El club me ha dicho que me quedo aquí lo que resta de temporada"

El centrocampista del Villarreal Manu Morlanés aseguró en rueda de prensa que, a pesar de que se ha especulado sobre su cesión en el mercado de invierno, el club no le permite la salida, ya que se cuenta con él y con sus servicios en esta segunda parte del campeonato.



El jugador admitió que había valorado la salida y contaba con posibilidades, pero ahora ya se centra en poder aprovechar las opciones que le lleguen en esta segunda parte del campeonato con el equipo castellonense.



"Se había especulado mucho con mi futuro en estos meses, es verdad que habían opciones de poder salir en la segunda parte del campeonato, pero es algo que ahora mismo está descartado. Ya que tanto el club como mis representantes me han comunicado que sigo aquí lo que resta de temporada", informó.



"Tenía buenas opciones y viendo que no jugaba eran buenas posibilidades para tener minutos. Yo lo que deseo es jugar, ya que llevo tiempo sin hacerlo con continuidad, pero entiendo que el club cuente conmigo y quiera que me quede. Hemos decidido que lo mejor es estar aquí, ya que las últimas jornadas he tenido más protagonismo y siendo así, lo mejor es seguir aquí", añadió.



Pese a ello, Morlanes añadió que nunca se sabe lo que puede pasar, ya que queda mucho mercado por delante, pero insistió en que a día de hoy "las cosas están bastante claras y no creo que el club vaya a cambiar de opinión".



El futbolista aragonés reconoció que jugar en el Villarreal no es fácil, por lo que admitió que debe trabajar y esperar su oportunidad. "Debo seguir aprendiendo de los jugadores que hay aquí y aprovechar las opciones que puedan llegar", señaló.



"Este es un buen equipo, con buenos jugadores, por lo que jugar es un reto. Creo que la segunda parte del campeonato es dura y eso me puede dar opciones de jugar. Por lo que mi idea es la de aprovechar esas opciones", concluyó.