Augsburger apaga el incendio con Lebrón: ''Hay que tenerle fe''

Tras el polémico cruce en Miami y los ataques del representante de Augsburger, el argentino zanja el lío apoyando a Lebrón para seguir juntos en Egipto

El mundo del pádel no quita ojo a la pareja formada por Juan Lebrón y Leo Agsburguer. En el circuito Premier Padel, cada movimiento de este binomio se analiza al detalle, y lo ocurrido recientemente en el P1 de Miami no ha sido una excepción. La tensión en la pista y los desencuentros en el banquillo durante su último torneo desataron un vendaval de críticas, pero el revés argentino ha salido al paso para frenar las especulaciones y cerrar filas junto al drive andaluz, reafirmando su compromiso con un proyecto que sigue dando que hablar.

La semifinal de la discordia

La dupla mostró un nivel altísimo hasta las semifinales, donde se midieron a Agustín Tapia y Arturo Coello. Tras ganar el primer set, la frustración de Leo estalló: ''¡Es que no querés ganar! Estás caminando la pista, Juan''. La repuesta de Lebrón fue inmediata y contundente: ''A mí no me digas que no quiero ganar, que llevo más años que tú rompiéndome los huevos aquí''. El frío saludo tras la derrota alimentó los rumores de ruptura, especialmente cuando el representante de Agsburguer publicó un video durísimo contra el gaditano, tildándolo de ''individuo nefasto'' y acusándolo de tirar el partido.

A pesar del ruido externo, los protagonistas han preferido rebajar los humos. Augsburger utilizó sus redes sociales para hacer autocrítica y mostrar un apoyo incondicional a su compañero: ''Mala actitud, autocrítica y a volver más fuertes todavía. Lobito, te banco a morir… y el que no, ya sabe qué hacer''. Además, en el directo de Instagram, el de Posadas pidió paciencia para el ex número uno: ''Es muy buena persona, hay que tenerle fe. Aparte juega un kilo''.

Lebrón mira a la positividad de frente

Por su parte, Juan Lebrón se unió a este mensaje de unidad destacando el camino recorrido esta temporada. ''Hay que quedarse con las cosas positivas que venimos haciendo, que son muchas. En el último set no se vio reflejado todo el trabajo de la temporada. Como equipo estamos realizando un gran esfuerzo y tenemos que seguir porque llegarán los objetivos'', explicó el portuense, restando importancia al bache sufrido en Florida.

Con el incendio sofocado, la pareja ya mira hacia el P2 de Egipto en Newgiza. Sin la presencia de Coello y Tapia, parten como terceros cabezas de serie y tienen ante sí la oportunidad perfecta para demostrar que la crisis en Miami es agua pasada. El objetivo en tierras egipcias es claro: confirmar que son la alternativa real al dominio establecido y que su confianza mutua sigue siendo el motor de este equipo.