México Major Premier Pádel 2025 | Partidos de hoy 26 de noviembre, horarios, orden de juego y dónde ver por TV los 1/16 de final

Los favoritos y las nuevas parejas Top arrancan este miércoles en los 1/16 de final del México Major Premier Padel 2025

El debut de Juan Lebrón y Leo Augsburger como pareja, el regreso de Los Superpibes (Stupaczuk y Di Nenno) año y medio después, la lucha por las últimas plazas para las Premier Pádel Finals 2025 de Barcelona... La jornada del miércoles del México Major Premier Pádel 2025 se presenta muy interesante, con los grandes favoritos ya en liza y mucho en juego en este final de temporada.

El triunfo de Coello y Tapia en Dubai rebajó la emoción en la lucha por el número uno masculino a final de temporada, aunque eso aún no está resuelto y podría dar un giro dependiendo de lo que hagan las dos primeras parejas en este último torneo del circuito. En el femenino, Ari Sánchez y Paula Josemaría también tienen opciones de desbancar a Brea y a Triay, aunque son mínimas y podrían quedar definitivamente cerradas antes de final de semana.

El partido más esperado de esta jornada se vivirá en el segundo turno de la pista 2 (Pista Caliente). Juan Lebrón y Leo Augsburger tienen un debut complicado ante Pol Hernández y Guille Collado, que no hace muchas semanas ya dieron la sorpresa eliminando a una pareja del Top-4 (Yanguas y Nieto) en Milán. Más tarde, aunque en la pista principal, Stupaczuk y Di Nenno se cruzarán con el veterano Juan Cruz Belluati y el italiano Álvaro Montiel.

Habrá duelos interesantes y, a priori, igualados, como el que enfrenta a la pareja número 8, Bergamini-Leal, ante Libaak y Bautista o el que enfrenta a Osoro e Iglesias, que vienen de ganar en Veracruz, frente Polo y Las Heras.

Horarios de 1/16 de final del México Major Premier Pádel 2025

Pista Estadio

López/López (Q) vs Ortega/Icardo (5) (a partir de las 22:00 horas -hora española peninsular-)

Jensen/Alonso (6) vs Cánovas/Rodríguez (A continuación)

Goenaga/Hernández vs Galán/Chingotto (2) (A continuación)

Montiel/Belluati vs Stupaczuk/Di Nenno (4) (A continuación)

Sanz/Navarro (6) vs Santifosa/Sintes (A continuación)

Pista Caliente

Guinart/Virseda (8) vs Collombon/Montes (a partir de las 22:00 horas)

Collado/Hernández vs Augsburger/Lebrón (5) (A continuación)

Nieto/Yanguas (3) vs Sánchez/Jiménez (A continuación)

Gala/García vs González/Guerrero (7) (A continuación)

Zapata/Cabeza vs Aguirre/Chozas (13) (A continuación)

Pista Mifel

Osoro/Iglesias (9) vs Polo/Las Heras (a partir de las 22:00 horas)

Bergamini/Leal (8) vs Libaak/Bautista (A continuación)

Alonso/Tello (9) vs Rubio/Ruiz (A continuación)

Borrero/Arellano vs Salazar/Calvo (7) (A continuación)

Jofre/Arroyo (14) vs Huete/Sager (A continuación)

Pista Skechers

Caldera/Goenaga (10) vs Bellver/Dal Pozzo (a partir de las 22:00 horas)

Campagnolo/Garrido (10) vs Lijó/Arce (A continuación)

Castelló/Rufo (13) vs Caparrós/Pérez (A continuación)

Sainz/Eugenio (11) vs Luján/Manquillo (A continuación)

Pista Gemela 1

Martínez/Rodríguez vs Fassio/Llaguno (12) (a partir de las 22:00 horas)

Castaño/Abbate (Q) vs García/Barahona (11) (A continuación)

Carnicero/Martínez vs Barrera/Velasco (14) (A continuación)

Ruiz/Esbrí (12) vs De Pascual/Lamperti (Q) (A continuación)

Pista Gemela 2

Merino/Navarro vs Riera/Nogueira (16) (a partir de las 22:00 horas)

Sánchez/Gil vs Alfonso/Gutiérrez (15) (A continuación)

López/García vs Orsi/Martínez (15) (A continuación)

Sans/Quílez vs Diestro/Ruiz (16) (A continuación)

Dónde ver por TV los 1/16 de final del México Major Premier Pádel 2025

El circuito Premier Padel siempre se puede seguir en sus primeras rondas a través del canal de YouTube de Premier Padel. Sin embargo, a partir del viernes, en España, podrá verse a través de la aplicación RedBull TV, así como por Movistar Plus.

Disney+ es el canal en el que se puede seguir el circuito Premier Pádel en América; BeIN SPORTS y Canal+ se reparten la retransmisión en la mayoría de los países; mientras que Sky Italia y Super Tennis Padel en Italia, Sport TV en Portugal, Cosmote en Grecia y Viaplay en los países nórdicos completan la oferta.