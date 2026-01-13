Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 3 de fase de grupos hoy 12 de enero

Serbia y Hungría pasarán como primeras de los grupos A y C y se presentan como las grandes favoritas para meterse en semifinales, con permiso de una España que ya no puede perder más

Hungría se asegura el primer puesto de su grupo en el Europeo de Waterpolo 2026@EuroAquatics

La selección española cayó ante Serbia (11-12) en la segunda jornada de su grupo en el Europeo de Waterpolo 2026 que se está jugando en Belgrado y, aunque le queda un partido en este grupo y los tres de la Main Round ya empieza a ver que se jugará la lucha por las medallas con la potente Hungría.

Los de David Martín cedieron ante Serbia tras encajar el gol decisivo a seis segundos para el final y jugarán su último partido del grupo, ante Países Bajos, con la obligación de ganar. De hecho, ahora mismo son terceros, con un punto menos que los neerlandeses, ya que estos sumaron uno ante los serbios y han goleado a la débil Israel en la segunda jornada.

Los tres supervivientes de este grupo, que ya se sabe cuáles son, pues Israel está virtualmente eliminada, se cruzarán con un Grupo A en el que están Hungría, Francia y Montenegro y en el que ya hay un primer clasificado, los húngaros, y el último, Malta.

Hungría pasará con el pleno de puntos a la segunda fase. Después de golear a los franceses en su debut, han ganado de forma más ajustada ante los montenegrinos, aunque el resultado (13-10) es engañoso, ya que afrontaron el último cuarto con seis goles de diferencia y el duelo sentenciado.

Francia, por su parte, no tuvo problemas para superar a la débil Malta y se jugará a una carta, en un duelo directo ante montenegro, ver qué selección pasa a la siguiente fase con puntos y cuál se queda sin ellos.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO A

Resultados 2ª jornada

Francia 22-13 Malta

Hungría 13-10 Montenegro

Clasificación

1. Hungría 6 puntos (+11)

2. Montenegro 3 (+6)

3. Francia 3 (+1)

4. Malta 0 (-18)

GRUPO B

Resultados 1ª jornada

Eslovenia-Croacia 4-20

Grecia-Georgia 20-6

Clasificación

1. Croacia 3 (+16)

2. Grecia 3 (+14)

3. Georgia 0 (-14)

4. Eslovenia 0 (-16)

GRUPO C

Resultados 2ª jornada

Israel 11-19 Países Bajos

España 11-12 Serbia

Clasificación

1. Serbia 5 (+3)

2. Países Bajos 4 (6)

3. España 3 (+24)

4. Israel 0 (-33)

GRUPO D

Resultados 1ª jornada

Turquía-Italia 8-19

Rumanía-Eslovaquia 16-8

Clasificación

1. Italia 3 (+9)

2. Rumanía 3 (+8)

3. Eslovaquia 0 (-8)

4. Turquía 0 (-9)

Los tres primeros de cada grupo pasan a la segunda fase y arrastran los resultados de la primera fase contra los rivales que se clasifiquen.

Horarios y donde ver por TV los Grupos A y C el martes 13 de enero

GRUPO B

Georgia - Croacia (12:45 horas)

Eslovania - Grecia (15:15 horas)

GRUPO D

Eslovaquia - Italia (18:00 horas)

Rumanía - Turquía (20:30 horas)

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.