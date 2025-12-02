Así queda el Mundial de Balonmano Femenino 2025: resultados y clasificaciones tras la jornada 6 de fase de grupos hoy 1 de diciembre

Brasil da la sorpresa y complica mucho el futuro de Suecia en el Mundial de balonmano femenino

Primera gran sorpresa en el Mundial de balonmano femenino 2025, que se está disputando en los Países Bajos y Alemania y que afrontaba su penúltimo día de la fase de grupos inicial antes de empezar este martes la Ronda Principal, con el grupo de España en acción.

Aunque se sabía el potencial de Brasil y se pudo comprobar en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 parecía poco probable que pudiera ganarle a una de las favoritas, una Suecia que cayó por 31-27 ante las suramericanas y ahora se complica su pase a los cuartos de final, ya que pasará con dos puntos a la siguiente ronda.

Los cuatro grupos que este lunes entraban en competición para cerrar esta primera fase ya tenían definidos los dos primeros, por lo que todas las peleas eran por saber quién pasaba como primero y quien lo hacía como segundo. En el Grupo A, Dinamarca dio buena cuenta de Rumanía; en el B, fue Hungría la que se apuntó el pleno a costa de Suiza; en el G llegó la mencionada sorpresa de Brasil; mientras que en el H, Noruega hizo valer su favoritismo ante Angola.

De igual forma, también se decidía quien pasaba a la Main round con cero puntos y quien se quedaban jugando la Copa Presidente. En este sentido, siguen adelante Japón, Senegal, República Checa y Corea del Sur.

Así quedan las clasificaciones de los grupos del Mundial de Balonmano femenino

GRUPO A

Japón 25-19 Croacia

Dinamarca 39-31 Rumanía

Clasificación

Dinamarca (6 puntos)

Rumanía (4 puntos)

Japón (2 puntos)

Croacia (0 puntos)

GRUPO B

Senegal 30-21 Irán

Hungría 32-25 Suiza

Clasificación

Hungría (6 puntos)

Suiza (4 puntos)

Senegal (2 puntos)

Irán (0 puntos)

GRUPO C

Islandia 33-19 Uruguay

Serbia 20-31 Alemania

Clasificación

Alemania (6 puntos)

Serbia (4 puntos)

Islandia (2 puntos)

Uruguay (0 puntos)

GRUPO D

Islas Faroe 36-25 Paraguay

Montenegro 26-31 España

Clasificación

España (4 puntos)

Montenegro (4 puntos)

Islas Feroe (4 puntos)

Paraguay (0 puntos)

GRUPO E

Austria 27-23 Argentina

Países Bajos 37-15 Egipto

Clasificación

Países Bajos (4 puntos)

Austria (4 puntos)

Argentina (0 puntos)

Egipto (0 puntos)

GRUPO F

Polonia 29-26 Túnez

Francia 47-21 China

Clasificación

Francia (4 puntos)

Polonia (4 puntos)

China (0 puntos)

Túnez (0 puntos)

GRUPO G

Brasil 31-27 Suecia

República Checa 44-21 Cuba

Clasificación

Brasil (6 puntos)

Suecia (4 puntos)

República Checa (2 puntos)

Cuba (0 puntos)

GRUPO H

Corea del Sur 35-17 Kazajistán

Noruega 31-19 Angola

Clasificación

Noruega (6 puntos)

Angola (4 puntos)

Corea del Sur (2 puntos)

Kazajistán (0 puntos)