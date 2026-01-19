Así quedan las finales de conferencia la NFL tras los resultados de la ronda divisional

La agónica victoria de los Denver Broncos ante los Buffalo Bills les va a llevar a jugarse la AFC frente a los New England Patriots, mientras los Seattle Seahawks destrozaron a los Niners y ya esperan a los XXX

La NFL sigue avanzando rumbo a su final y ya apenas quedan cuatro equipos en liza que la semana próxima van a pelear por las dos plazas que dan acceso a la Super Bowl LX. En la AFC será los Denver Broncos, que ganaron en la prórroga a los Buffalo Bills, quienes se enfrenten a los New England Patriots. Mientras en la NFC un duelo divisional le pondrá fin a la conferencia, pues los Seattle Seahawks recibirán a Los Angeles Rams.

Seattle demuestra por qué es el gran favorito

La gran demostración de esta ronda divisional se dio en Seattle, donde los Seahawks, 'seed' 1 de la NFC y que se ahorraron jugar la semana pasada, volvián a enfrentarse a su rival de la jornada 18, los San Francisco 49ers. Los de Kyle Shanahan han vivido un año durísimo con muchas lesiones de sus mejores jugadores y al final lo han terminado pagando en esta ronda divisional, donde los de Mike McDonald han sido mucho rival para ellos. La brutal defensa local dio una auténtica lección y el ataque acompañó a la perfección hasta el 41-6 final.

Victoria dolorosa para Denver

Los Denver Broncos hicieron bueno el ser el 'seed' 1 de la AFC y ganaron este sábado en la prórroga por 33-30 a los Buffalo Bills. El equipo de Sean McDermott y un Josh Allen de nuevo estelar vuelve a quedarse a las puertas de pelear por el anillo, esta vez en un duelo agónico en el que la igualdad fue máxima pero de nuevo faltó suerte en el momento clave. No obstante, pese al triunfo, los de Sean Payton no tienen mucho que celebrar, pues su quarterback, Bo Nix, sufrió una fractura en el tobillo y no estará ante los Patriots.

Stroud se carga la temporada de Houston

En Foxboro, los Patriots se la jugaban ante los Houston Texans, quizá la mejor defensa de la liga, lo que han mostrado con una exhibición, pero que ha quedado en nada por el mal rendimiento del ataque de los de Demeco Ryans. Todos los problemas de esta unidad personificados en la figura de CJ Stroud, que ha hecho hasta cuatro intercepciones, lo que ha permitido a los de New England ganar con cierta comodidad, por 28 a 16 y ahora se jugarán volver a una Super Bowl el próximo domingo en Denver.

Las defensas mandan y los Rams pelearán la NFC

En el partido que cerraba esta ronda divisional, Los Angeles Rams se han impuesto a los Chicago Bears por un ajustado 20 a 17 en el que la prórroga fue necesaria. Hasta llegar a ella el duelo fue uno de los partidos del año, con ambas defensas dominando y jugadas espectaculares en los dos lados del balón hasta el equilibrado final.