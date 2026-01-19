Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 3 de la segunda fase de grupos hoy 18 de enero

Serbia derrota a Hungría y se mete en semifinales, dejando a húngaros y españoles empatados y con un duelo directo pendiente para el martes

No habrá especulaciones, no habrá que mirar terceros partidos ni nada. España y Hungría se jugarán entre sí este martes el pase a las semifinales del Europeo 2026 de Waterpolo Masculino después de que los húngaros hayan caído ante Serbia en la lucha por la primera plaza.

El equipo serbio se complicó la vida cuando afrontaba el último cuarto con cinco goles de diferencia, pero finalmente pudo sacar adelante su partido por la mínima, como ante España, y estará en la pelea por los metales de su Europeo. Aún tendrá que ratificar la primera posición con un triunfo ante Montenegro, pero eso se considera un trámite pese al potencial de sus vecinos montenegrinos. Y, además, jugarán sabiendo el resultado de España y Hungría, por si le hiciera falta algo más.

Españoles y húngaros tiene hora para su cita decisiva: martes a las 18:00 horas. España logró superar a Francia por una renta suficiente, pese al empuje de los galos, y ahora está en disposición de defender su condición de mejor equipo europeo y mundial de los dos últimos años.

España, de menos a más en el Europeo 2026

La mejoría de Granados y Sanahuja ha lanzado al equipo español, que es el más anotador del grupo, aunque ese gol de más encajado ante los serbios les esté pasando factura. Ahora ya no tiene ninguna desventaja. Las dos selecciones están empatadas y en caso de empate, se resuelve por penaltis. El que gane, pasa. El que no se va.

La jornada del lunes 19 será clave en el otro grupo de la segunda fase de este Europeo de Waterpolo Masculino. Al igual que el Hungría-Serbia, hay un Italia-Grecia que decidirá quien tiene plaza segura para las semifinales y quien debe jugársela con Croacia en la última jornada. Italianos y griegos están empatados a todo, pero las sensaciones favorecen a los helenos tras lo visto hasta ahora. Aunque, a un partido, todo puede pasar.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO E

Resultados 2ª jornada

Francia 7-14 España

Montenegro 15-11 Países Bajos

Serbia 15-14 Hungría

Clasificación

1. Serbia 11 puntos (+8)

2. España 9 (+21)

3. Hungría 9 (+15)

4. Montenegro 6 (-6)

5. Países Bajos 1 (-18)

6. Francia 0 (-20)

GRUPO F

Resultados 1ª jornada

Croacia 17-9 Rumanía

Grecia 20-8 Turquía

Georgia 14-16 Italia

Clasificación

1. Italia 9 (+27)

2. Grecia 9 (+27)

3. Croacia 6 (+18)

4. Rumanía 3 (-21)

5. Turquía 0 (-24)

6. Georgia 0 (-27)

Horarios y donde ver por TV el Grupo E el lunes 19 de enero

GRUPO F - 2ª jornada

Georgia - Rumanía (15:30 horas)

Grecia - Italia (18:00 horas)

Croacia - Turquía (20:30 horas)