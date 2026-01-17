Así queda el Europeo de Waterpolo Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 1 de la segunda fase de grupos hoy 16 de enero

Ya con el inicio de la segunda fase del torneo continental hemos presenciado el triunfo de España, así como de las otras dos favoritas del recién inaugurado Grupo F

El Europeo de Waterpolo ha entrado en otra dimensión. Superada la primera fase de grupos, este viernes hemos iniciado la principal con ya solo 12 selecciones en la lucha. Se trata de la etapa más cruenta del campeonato, ya que hablamos de dos grupos de seis equipos en los que solo dos de cada pasarán a semifinales... Sí, nadie puede permitirse error alguno, y justo por ello hemos celebrado por todo lo alto que España haya derrotado a Montenegro; eso sí, las otras favoritas tampoco han tropezado.

Los jugadores españoles, apretados por su derrota inaugural contra la anfitriona Serbia –se juega en Belgrado–, se las veían con Montenegro con la única opción de ganar o ganar. Lo hicieron, y por un más que solvente 6-14 que deja claro el buen nivel del combinado nacional con un Álvaro Granados letal desde cualquier parte de la piscina.

Y si España cumplió, no menos hicieron los serbios jugando contra Francia, venciendo por 10-14, ni los húngaros frente a Países Bajos, al cual derrotaron por 16-11 para mantenerse como líder del grupo.

Hungría, el gran escollo para España

Si bien antes de encarar a los magiares toca ganar a Francia, a nadie escapa que salvo sorpresa previa España vivirá una auténtica final ante Hungría, siendo probable que el que gane pase a semifinales y el que pierda quede apeado del torneo. De cara a la jornada del sábado, en esta viviremos el inicio del otro grupo, el F, el cual comienza esta segunda fase con Italia en cabeza, seguida de Grecia y Croacia.

Así quedan las clasificaciones del Europeo de Waterpolo Masculino

GRUPO E

Resultados 1ª jornada

Francia 10-14 Serbia

Montenegro 6-14 España

Hungría 16-11 Países Bajos

Clasificación

1. Hungría 9 puntos (+16)

2. Serbia 8 puntos (+7)

3. España 6 puntos (+14)

4. Montenegro 3 (-10)

5. Países Bajos 1 (-14)

6. Francia 0 (-13)

GRUPO F

Resultados 1ª jornada

Croacia - Rumanía

Grecia - Turquía

Georgia - Italia

Clasificación

1. Italia 6 (+25)

2. Grecia 6 (+15)

3. Croacia 3 (+10)

4. Rumanía 3 (-13)

5. Turquía 0 (-12)

6. Georgia 0 (-25)

Horarios y donde ver por TV el Grupo F el sábado 17 de enero

GRUPO F

Croacia - Rumanía

Grecia - Turquía

Georgia - Italia

Todos los encuentros pueden verse de forma online bajo registro gratuito por la plataforma Eurovision Sport; Teledeporte y RTVE Play retransmitirán los partidos de España y los más interesantes de este Europeo de waterpolo masculino 2026.