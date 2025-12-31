Christian Méndez, encantado con un año en el que España ha consolidado "una identidad de juego"

El seleccionador del combinado español de fútbol sala pone en valor el crecimiento del equipo, el cual tuvo como premio la segunda plaza en el Europeo

El año 2025 baja el telón para la selección española masculina de fútbol playa con un balance que, en palabras de Christian Méndez, su técnico, debe interpretarse desde la exigencia y el crecimiento sostenido de un proyecto que continúa dando pasos firmes.

Méndez subrayó que el principal valor del año ha sido la consolidación de una identidad clara de juego, construida a partir del compromiso colectivo, la disciplina táctica y la ambición competitiva. "Cada concentración y cada partido han sido concebidos como una oportunidad para evolucionar, tanto a nivel individual como grupal, en un calendario que ha exigido máxima preparación física y mental", dijo a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

El punto más exigente del curso llegó con la participación en el Mundial de Seychelles, una cita que el técnico considera clave en el proceso de madurez del equipo, al llegar a cuartos de final y perder ante la campeona Brasil.

Enfrentarse a las mejores selecciones del planeta obligó a la plantilla a elevar su nivel de concentración, lectura de partido y capacidad de adaptación. Para Méndez, el torneo mundialista "dejó aprendizajes fundamentales, especialmente en la gestión de los momentos decisivos y en la necesidad de mantener la regularidad durante los encuentros. Tras el reto global, España trasladó ese aprendizaje al ámbito continental en la Euro Beach Soccer League, donde el equipo mostró una versión más sólida y equilibrada.

El subcampeonato de Europa fue, según el seleccionador, el reflejo del trabajo diario y de la evolución del grupo, capaz de competir de igual a igual frente a las grandes potencias europeas. Méndez destacó la mejora en la toma de decisiones, la fiabilidad defensiva y la capacidad para sostener el ritmo competitivo durante todo el torneo.

La enorme implicación de todo el grupo

En su análisis, el técnico también quiso poner en valor la implicación de todos los jugadores que han formado parte del proyecto a lo largo de la temporada. "La competencia interna, la adaptación de nuevas piezas y la cohesión del vestuario han sido elementos determinantes para el crecimiento del equipo. A nivel táctico, la selección ha dado pasos adelante en la versatilidad de sus sistemas y en la fortaleza mental para afrontar situaciones adversas", dijo.

Con la mirada ya puesta en el futuro, Christian Méndez cierra 2025 agradeciendo el trabajo del cuerpo técnico y de los futbolistas, convencido de que el camino recorrido es el adecuado para 2026.