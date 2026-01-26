El Betis se apaga, En-Nesyri llama, Guido Rodríguez, Lamine Yamal, Endrick... las portadas deportivas del lunes 26 de enero de 2026

La segunda derrota seguida de los verdiblancos, la difícil opción del regreso del delantero marroquí al Sevilla FC, la goleada culé o el regreso del mediocentro exbético a LaLiga son algunas de las noticias más destacadas del día

El resumen de prensa con las portadas de los principales periódicos deportivos en este lunes, día 26 de enero de 2026, deja la segunda derrota consecutiva del Real Betis, que no supo aprovechar una jornada propicia con derrotas de Villarreal CF, RCD Espanyol y RC Celta de Vigo; y la goleada del FC Barcelona con golazo de Lamine Yamal para recuperar el liderato que momentáneamente ocupaba el Real Madrid de Álvaro Arbeloa. Además, destacan nombres propios como los de Youssef En-Nesyri, con su llamada al Sevilla FC; el de Guido Rodríguez, que regresa a LaLiga española tras su fichaje por el Valencia CF; o el de Endrick Moreira, autor de un 'hat-trick'.

'Apagado' es el titular de la portada de hoy en ESTADIO Deportivo, con la derrota del Real Betis ante el Deportivo Alavés (2-1), en un mal encuentro del conjunto verdiblanco, quien perdió la oportunidad de colocarse quinto en LaLiga EA Sports igual que el jueves se complicó el pase directo a octavos de final de la UEFA Europa que se jugará el próximo jueves en La Cartuja ante el Feyenoord de Rotterdam, que venció por 4-2 al Heracles en la Eredivisie. Además, ED ha podido confirmar que han existido conversaciones ente En-Nesyri y el Sevilla FC después de que la Juventus diese por caídas las negociaciones con el Fenerbahçe por el delantero marroquí.

El de Lamine Yamal es el otro gran nombre del día, después del espectacular golazo de media tijera en la victoria por 3-0 del Barça ante el Real Oviedo que le vale para abrir casi todas las cabeceras. 'Sigue el pulso', destaca Marca con una imagen del '10' culé; 'Laminazo', refleja la primera página de Mundo Deportivo; con un '¡Espectacular!' abre Sport; 'Goles y rayos', dice L'Esportiu. En AS, en cambio, abren con 'Arbeloa da con la tecla' tras los últimos resultados positivos del Real Madrid.

En tierras levantinas, por su parte, destaca otro de los protagonistas de este lunes: Guido Rodríguez, que aterrizó en el aeropuerto de Manises para completar su fichaje por el Valencia CF. "¡Qué bueno que viniste, Guido!", titula en portada el diario Superdeporte con una fotografía del recibimiento al mediocentro argentino, ex de Real Betis y West Ham United. Por último, en las ediciones de Mundo Deportivo en el País Vasco se debaten entre la preocupación de un Athletic Club a sólo tres puntos del descenso -'¡Cuidado!'- y la satisfacción por el espectacular momento de forma de la Real Sociedad -'Imparables'-, que se ha colocado en la octava plaza tras vencer el domingo al Celta (3-1).