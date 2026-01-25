Así queda la clasificación de LaLiga EA Sports tras los triunfos de Barcelona y Atlético de Madrid en la jornada 21 de Primera división

Este domingo se disputaron un total de cuatro encuentros en la jornada 21 de LaLiga EA Sports. Se vieron las caras Atlético de Madrid y Mallorca, Barcelona y Real Oviedo, Real Sociedad y Celta de Vigo, Alavés y Real Betis

La jornada 21 de LaLiga EA Sports tuvo este domingo un total de cuatro encuentros. Barcelona y Atlético de Madrid partían con la presión inicial del triunfo del Real Madrid este pasado sábado. Se enfrentaron este domingo en la jornada 21 de Primera división, Atlético de Madrid y Mallorca, Barcelona y Real Oviedo, Real Sociedad y Celta de Vigo, Alavés y Real Betis.

Atlético de Madrid 3-0 Mallorca

De nuevo con un gol de Alexander Sorloth, como en cada uno de los siete puntos sumados en las tres jornadas jugadas de 2026, el Atlético de Madrid desató una victoria imprescindible contra el Mallorca, agrandada después por un tanto en propia puerta y una gran acción de Thiago Almada, para creer aún en que todo es posible en este campeonato, a la expectativa y a la estela del Barcelona y del Real Madrid.

Barcelona 3-0 Real Oviedo

El Barcelona explotó este domingo los errores en defensa del colista, el Real Oviedo, y recuperó el liderato de LaLiga EA Sports, con un punto de margen sobre el Real Madrid, gracias a los goles de Dani Olmo, Raphael Dias 'Raphinha' y Lamine Yamal en la segunda parte (3-0). Pese al resultado, fue un encuentro incómodo para los de Hansi Flick, atascados en la primera mitad por el planteamiento del cuadro visitante, más combativo desde la llegada del charrúa Guillermo Almada al banquillo.

Real Sociedad 3-Celta de Vigo

La Real Sociedad sigue victoriosa bajo la dirección del estadounidense Pellegrino Matarazzo y obtuvo un épico triunfo ante el Celta que tuvo un jugador más todo el segundo tiempo, gracias al excelente partido y dos goles de Mikel Oyarzabal, más otro de penalti en el descuento que dejaron sin efecto el logrado por Borja Iglesias.

Deportivo Alavés 2-1 Real Betis

El Deportivo Alavés asomó la cabeza este domingo a costa de un pobre Real Betis, al que superó por 2-1 en un partido muy serio en el que arrinconó a los béticos, en duelo de la jornada 21 de LaLiga EA Sports disputado en Mendizorroza, donde los albiazules volvieron a hacerse fuertes. Los dos goles llegaron en circunstancias similares, a los pocos minutos de poner el balón en juego desde el centro del campo. Carlos Vicente lo hizo a los tres minutos y Toni Martínez se impuso de cabeza a los dos minutos de la segunda parte. Abde recortó distancias en el último minuto (m.95), pero era demasiado tarde para los andaluces.

