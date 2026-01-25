La derrota del Betis frente al Alavés; la difícil oportunidad del retorno de En-Nesyri al Sevilla; los movimientos en la tabla con las victorias de Barça, Atleti y Real Sociedad...

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 26 de enero de 2026:

Alavés 2-1 Betis: Apagado

El Real Betis mostró su versión más débil en Mendizorroza, pagó cara su falta de intensidad al comienzo de la primera y segunda parte y solo logró maquillar el resultado en el 95' con el gol de Abde; Antony, que forzó para jugar, apena se le vio y se marchó visiblemente enfadado.

En-Nesyri llama al Sevilla

Los agentes del marroquí ofrecen su vuelta, que solo sería posible en unas condiciones que difícilmente aceptaría el Fenerbahce; en Francia dan por avanzado el préstamo de Maupay.

El Barça recupera la primera plaza

Olmo, Raphinha y Yamal aprovechan los errores del colista para recuperar el liderato de LaLiga; el Atleti ya es tercero en solitario y la Real Sociedad ya mira a Europa tras ganar al Celta con uno menos.