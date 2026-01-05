El nuevo ídolo del Madrid, la humillante derrota del Sevilla, la candidatura de Joan García al Mundial... Así vienen las portadas

Las derrotas de Sevilla y Betis, el triunfo del Barça en el Clásico de basket, el partidazo de Gonzalo y Joan García...

Las portadas de la prensa deportiva de este lunes 5 de enero llegan cargadas de información tras completarse la decimoctava jornada de LaLiga que ayer nos dejaron las derrotas de Sevilla y Betis en clave hispalense. Así, nuestra portada en ESTADIO Deportivo no puede ser de otra forma que titulando por la preocupante derrota nervioenense ante el hasta ayer colista Levante. 'Debacle alarmante' para el Sevilla después de caer de manera bochornosa ante el Levante, que llegaba colista, en un partido desastroso de los nervionenses, con carencias urgentes, despedidos con bronca y que ahora se se ven obligados a mirar hacia abajo en la clasificación.

Gonzalo, protagonista en Madrid

El Betis visitaba al Real Madrid y pagó cara su peor versión. Los de Pellegrini reaccionaron muy tarde y dieron muchas facilidades a un Real Madrid superior con Gonzalo García ejerciendo de Mbappé. Un Gonzalo que ha sido la portada de los dos medios madrileños de referencia, Marca y As. 'Gonzalo es un mago' titula el primero con la imagen del canterano celebrando uno de sus tres goles en la tarde de ayer, mientras que el segundo hace un juego de palabras con el titular: 'Golzalo'.

Desde Raúl González, leyenda del madridismo, ningún español había marcado tres tantos en un Bernabéu. Lo hizo con Gonzalo, con toda justicia, en una tarde inolvidable en la que el delantero centro cumplió el sueño de cualquier jugador formado en 'La Fábrica' de Valdebebas.

Victoria del Barça en el 'Clásico' de basket

La prensa catalana destaca la figura de Joan García en el derbi frente al Espanyol. 'Este fichaje es un crack', puede leerse en la portada del Sport, que ensalza al meta catalán tras su grandes intervenciones en la que fue su casa, sin estridencias, con un perfil bajo y demostrando el porqué de su fichaje por el cluba azulgrana. Mundo Deportivo, sin embargo, da más importancia al triunfo del Barça sobre el Madrid en el 'Clásico' de baloncesto con el titular: 'Pascualazo en Madrid'.

El Barça de Xavi Pascual derrotó este domingo 100-105 al Real Madrid en la decimocuarta jornada de la Liga Endesa, rompiendo una racha de nueve derrotas consecutivas en el Clásico, gracias a la puntería exterior (14/25 en triples) y al acierto anotador de Punter y Laprovittola, ambos con 19 puntos, en una de las mejores entradas de la temporada en el Movistar Arena.

En cuanto a la prensa extranjera, el protagonista más destacada es Rúbem Amorim, que tras empatar con el United ante el Leeds vuelve a estar cuestionado en Old Trafford.