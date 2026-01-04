La preocupante derrota del Sevilla contra el Levante y la dolorosa goleada sufrida por el Betis en el Santiago Bernabéu comparten la portada de ESTADIO Deportivo de este lunes

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 5 de enero de 2026:

El Sevilla cae de manera bochornosa ante el Levante, que llegaba colista, en un partido desastroso de los nervionenses, con carencias urgentes, despedidos con bronca y que ahora se se ven obligados a mirar hacia abajo en la clasificación

- PAGA CARO SU PEOR VERSIÓNEl Betis reaccionó muy tarde y dio muchas facilidades a un Real Madrid superior con Gonzalo García ejerciendo de Mbappé