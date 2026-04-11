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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 12 de abril de 2026

El Sevilla FC derrota al Atlético de Madrid por 2-1 y da un paso adelante para conseguir la permanencia en Primera división. Por su parte, el Real Betis rinde visita a Osasuna en un partido en el que la principal novedad es el regreso de Lo Celso a la convocatoria después de haber superado una lesión

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La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 12 de abril de 2026.Lince Photos

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Sevilla FC 2-1 Atlético de Madrid: Paso al frente

El equipo entrenado por Luis García Plaza suma tres puntos vitales para conseguir la permanencia en Primera división. Los goles de Akor Adams, de penalti, y de Gudelj son suficientes para superar a un rival que pecó de inexperiencia y que no tuvo ideas para superar a una sólida defensa sevillista.

CA Osasuna - Real Betis: Regresa Lo Celso

Una vez ha superado su lesión, el argentino vuelve a la convocatoria del Real Betis para el partido contra Osasuna en el que el equipo verdiblanco busca el triunfo para consolidarse en la quinta posición de la clasificación de LaLiga.

FC Barcelona 4-1 RCD Espanyol: Medio título

El FC Barcelona se impone con claridad al RCD Espanyol en una nueva edición del derbi catalán y ya saborea ser campeón de LaLiga ya que goza de una ventaja de 9 puntos sobre su gran rival: el Real Madrid.

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