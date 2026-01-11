El Betis salva un punto in extremis ante un Oviedo que se pudo ir derrotado al descanso

El Betis no pudo ganar en OviedoCordon Press

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 11 de enero de 2026

OVIEDO 1-1 REAL BETIS: NEGADOS

El Betis perdona al Oviedo y casi lo paga; Lo Celso salva un punto en la recta final y pide paso a Manuel Pellegrini para la segunda vuelta

EL SEVILLA ASUME UN PROBLEMA SERIO

El equipo nervionense ya conoce que no van a llegar las ofertas de este verano por sus mejores hombres

CON MBAPPÉ Y DIEZ MÁS

El Real Madrid y el Barça se ven las caras en Yeda (20:00 h) en una final de la Supercopa cargada de tensión

EL VILLARREAL NO SE DESCUELGA

Nuevo triunfo amarillo (3-1), empate del Valencia ante el Elche (1-1) y victoria del Girona frente a Osasuna (1-0)