La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 11 de enero de 2026
El Betis salva un punto in extremis ante un Oviedo que se pudo ir derrotado al descanso
OVIEDO 1-1 REAL BETIS: NEGADOS
El Betis perdona al Oviedo y casi lo paga; Lo Celso salva un punto en la recta final y pide paso a Manuel Pellegrini para la segunda vuelta
EL SEVILLA ASUME UN PROBLEMA SERIO
El equipo nervionense ya conoce que no van a llegar las ofertas de este verano por sus mejores hombres
CON MBAPPÉ Y DIEZ MÁS
El Real Madrid y el Barça se ven las caras en Yeda (20:00 h) en una final de la Supercopa cargada de tensión
EL VILLARREAL NO SE DESCUELGA
Nuevo triunfo amarillo (3-1), empate del Valencia ante el Elche (1-1) y victoria del Girona frente a Osasuna (1-0)