30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 29 de marzo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para este domingo 29 de marzo abre con las opciones de Oso de ser importante con García Plaza y recoge también el posible nuevo equipo de Almeyda y el seguimiento 'in situ' del Betis a Valentín Dávila

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 29 de marzo de 2026

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 29 de marzo de 2026ED

Álvaro PalomoÁlvaro Palomo 1 min lecturaSin comentarios

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 29 de marzo de 2026.

- OSO, EN LA 'POLE'

Tras la apuesta insistente y criticada de Almeyda por Gabriel Suazo, el canterano parte con ventaja por diversos factores para arrancar esta nueva etapa con Luis García Plaza a la cabeza como pieza importante en el once sevillista

-VALENTÍN DÁVILA, BAJO LA LUPA DEL BETIS

Los emisarios béticos desplazados a Argentina espiaron en el mismo partido tanto a Lomónaco como al joven delantero de Talleres, que marcó y empieza a despuntar a sus 19 años en la elite

- ALMEYDA, TENTADO POR UN NUEVO CLUB

Tras su adiós cordial del Sevilla, 'perdonando' dos años de contrato, al argentino se le vincula ya con el Rayados mexicano

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