El Sevilla visita Elche sabiendo lo ocurrido en el resto de la jornada y las necesidades que ahora mismo ya le amenazan

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 19 de enero de 2026

ELCHE - SEVILLA: SUMAR YA ES OBLIGADO

Los resultados de la jornada obligan al Sevilla a sacar algo de Elche (21:00 h) para mantener un mínimo margen con la zona peligrosa

ANTONY DA ESPERANZAS

Pidió el cambio para evitar males mayores y ha empleado el día de descanso en afinar su puesta a punto

EL BARÇA TRAE EMOCIÓN A LALIGA

Cae ante la Real y el Madrid, pese a la crisis, está a solo un punto; el Atlético y el Celta no fallan, y el Valencia respira

'SENEGALAZO'... Y BRAHIM SEÑALADO

Marruecos pierde la Copa de África después de que el malagueño falle un penalti y de que Pape Gueye sentencie