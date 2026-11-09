La portada de ESTADIO Deportivo para el martes 10 de noviembre de 2026

La Junta General de Accionistas del Sevilla FC y la carta de su presidente ocupan el espacio principal de la portada de ED para este martes, donde también tienen hueco el 'perdón' de Antony y la preparación de ambos equipos para el Gran Derbi; en clave nacional, la llegada de Raúl al banquillo del Oviedo

La portada de ESTADIO Deportivo de este martes 10 de noviembre de 2026 pone el foco en el futuro del Sevilla FC, que afronta una nueva etapa que viene marcada por los problemas económicos y el plan estratégico presentado por su presidente, José María del Nido Carrasco. El club nervionense ya ha anunciado la celebración de su Junta General de Accionistas para el próximo 10 de diciembre, una cita en la que tendrá que presentar unas cuentas con un balance negativo de casi 27,5 millones de euros y un volumen de negocio también a la baja.Pese a este escenario, Del Nido Carrasco ha querido trasladar un mensaje de ambición al sevillismo. El máximo dirigente ha desgranado una hoja de ruta para los próximos cinco años con la que pretende sentar las bases del crecimiento de la entidad y recuperar la estabilidad deportiva e institucional. Un proyecto que mira al futuro, aunque tendrá que convivir con una realidad económica que sigue condicionando el presente del Sevilla.La cita del 10 de diciembre será especialmente importante para conocer la situación real del club. Las cuentas reflejan unas pérdidas cercanas a los 27,5 millones de euros, una cifra que vuelve a poner de manifiesto las dificultades económicas que atraviesa el Sevilla en los últimos años. Además, el volumen de negocio también ha experimentado un retroceso, por lo que el margen de maniobra de la entidad continúa siendo limitado.

Frente a esta realidad, Del Nido Carrasco ha defendido un proyecto basado en tres grandes objetivos: conseguir un crecimiento económico sostenible y rentable, alcanzar metas deportivas por encima de la capacidad económica del club y aumentar su relevancia social dentro y fuera de España.El plan estratégico también contempla mejoras en las infraestructuras, una mayor explotación comercial del Ramón Sánchez-Pizjuán y de la Ciudad Deportiva, así como la diversificación de los ingresos.

El presidente quiere trasladar un mensaje de confianza al sevillismo y habla de una "ambición sin límites" para construir un legado responsable y sostenible. Ahora queda por comprobar cómo se materializan esas intenciones y, sobre todo, si el Sevilla consigue convertirlas en resultados.La Junta llega, además, en un momento institucional especialmente significativo, después de los movimientos accionariales y del acuerdo alcanzado durante el pasado verano para una posible venta en bloque de la entidad. Por ello, las explicaciones de Del Nido Carrasco y el posicionamiento de los principales accionistas volverán a concentrar buena parte de la atención.

Antony da la cara ante el beticismo

La otra gran imagen de la portada es para Antony. El brasileño ha querido dirigirse a la afición del Real Betis después de protagonizar una escena de frustración durante el encuentro frente al Elche en el Martínez Valero.El extremo fue sustituido por Manuel Pellegrini en el minuto 69 y no encajó bien la decisión. Las cámaras captaron cómo golpeaba una botella y una sudadera con una patada, dejando una imagen que volvió a evidenciar su malestar con el momento futbolístico que atraviesa.Sin embargo, una vez pasado el calentón, el brasileño ha querido mandar un mensaje de agradecimiento al beticismo. "Siento vuestro cariño incluso cuando no salen las cosas como uno desea", reconoce

Antony, que admite indirectamente que no está atravesando su mejor etapa y agradece el respaldo que sigue recibiendo.El futbolista, que fue una de las grandes referencias ofensivas del equipo en sus anteriores etapas, busca recuperar su mejor versión. Su mensaje también pretende reforzar la conexión con una afición que ha convertido al brasileño en uno de sus jugadores más queridos.

Betis y Sevilla ya preparan el Gran Derbi del 21-N

El derbi sevillano empieza a ganar protagonismo pese a que todavía quedan días para su celebración. Betis y Sevilla ya tienen marcado en rojo el próximo 21 de noviembre, fecha en la que se enfrentarán en el Ramón Sánchez-Pizjuán en un duelo que llegará después del parón de selecciones. En Heliópolis, Manuel Pellegrini tendrá que gestionar una preparación poco habitual. El técnico chileno recupera el trabajo este martes, pero lo hará con nueve futbolistas internacionales fuera de la dinámica del equipo y con el encuentro aplazado de Copa del Rey ante el Navalcarnero todavía pendiente.

El calendario obliga al Betis a compaginar la competición copera con la preparación del partido más esperado por ambas aficiones. Además, el estado físico de algunos jugadores, como Cucho Hernández, será otro de los aspectos que deberá vigilar Pellegrini antes de afrontar la visita al eterno rival. El conjunto verdiblanco llega, eso sí, reforzado anímicamente después de su victoria por 0-2 frente al Elche, un resultado que le permite marcharse al parón en una posición privilegiada y con la confianza de seguir peleando por los puestos de Champions League.

Raúl toma las riendas del Real Oviedo

La portada también reserva un espacio para uno de los movimientos más destacados del fútbol español. Raúl González se convierte en el nuevo entrenador del Real Oviedo después de la destitución de Julián Calero. El conjunto asturiano ha decidido cambiar de rumbo en su banquillo y apostar por una figura de enorme peso en el fútbol español. El que fuera delantero del Real Madrid da así un nuevo paso en su carrera como técnico después de su experiencia al frente del Castilla. Raúl afronta ahora el reto de dirigir a un Oviedo que busca consolidarse en la pelea por sus objetivos deportivos. Su llegada supone una nueva oportunidad para demostrar su capacidad en el fútbol profesional, en una decisión que vuelve a situar al histórico club asturiano en el centro de la actualidad.