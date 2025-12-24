La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 25 de diciembre de 2025

El Sevilla brinda por un 2026 muy diferente al año que está a punto de acabar; en el Betis, Diego Llorente está en la lista de Deco para el Barça, también el desado Luiz Felipe

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 25 de diciembre de 2025
Brindis por la unión

El club nervionense remarca conceptos como la resiliencia, la amistad o el amor de una gran familia como estímulos para escapar de años decepcionantes en el plano deportivo, en el social y en el económico con un original chinchín

Llorente y Luiz Felipe, en el radar culé

El Barça necesita un zaguero experimentado, que pueda jugar en el perfil zurdo y que tenga buen manejo de balón; desde Barcelona aportan varios nombres que gustan a Flick, entre ellos el del '3' verdiblanco, en una sorprendente lista donde también está el brasileño, que tiene el camino despejado para volver al Betis en 2026.