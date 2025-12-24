La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 25 de diciembre de 2025

El Sevilla brinda por un 2026 muy diferente al año que está a punto de acabar; en el Betis, Diego Llorente está en la lista de Deco para el Barça, también el desado Luiz Felipe

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 25 de enero de 2025:

Brindis por la unión

El club nervionense remarca conceptos como la resiliencia, la amistad o el amor de una gran familia como estímulos para escapar de años decepcionantes en el plano deportivo, en el social y en el económico con un original chinchín

Llorente y Luiz Felipe, en el radar culé

El Barça necesita un zaguero experimentado, que pueda jugar en el perfil zurdo y que tenga buen manejo de balón; desde Barcelona aportan varios nombres que gustan a Flick, entre ellos el del '3' verdiblanco, en una sorprendente lista donde también está el brasileño, que tiene el camino despejado para volver al Betis en 2026.