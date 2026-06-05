El Sevilla se sigue moviendo en el mercado y ahora apunta a la siempre compleja Premier rusa

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 5 de junio de 2026

CONVENCIDO

El mediocentro ruso Umyarov reconoce que le consta el interés del Sevilla y desde el Spartak de Moscú apuntan a que está preparado para el salto a LaLiga española

AMRABAT AÚN ES POSIBLE

La semana próxima, clave para retener al marroquí; frenazo al fichaje de su compatriota Ez Abde

ESPAÑA, AL MUNDIAL CON DUDAS

El equipo de Luis de la Fuente empata (1-1) con Irak en su primer ensayo y no deja una buena imagen

FLORENTINO PÉREZ, DESATADO

Aparte de asegurar la llegada de Mourinho, confirma a Dumfries y Konaté, y un fichaje de 150 millones