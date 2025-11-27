La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 28 de noviembre de 2025
Las lesiones de Isco y Amrabat en la Europa League, la visita de Navas a la redacción de ED o la última oportunidad de Antony de jugar el derbi, protagonistas de la portada de ESTADIO Deportivo
La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 28 de noviembre de 2025:
- Sonrisa congelada
Isco y Amrabat se lesionaron mutuamente nada más empezar y enfriaron aún más el ambiente en La Cartuja, donde, como consuelo, los verdiblancos ganaron para ingresar en el 'Top 8' de la liguilla de la Europa League
- Jesús Navas visita la nueva redacción de ED
La leyenda del Sevilla FC regresó a ESTADIO Deportivo en el marco del primer Gran Derbi de la temporada entre Sevilla FC y Real Betis y con la recién nueva redacción de ED operativa, donde habló de su relación con el vestuario y de Matías Almeyda
- Última 'bala' para Antony y el derbi
El segundo peldaño de la justicia deportiva desestima el recurso del Betis, que ha acudido al TAD pidiendo la cautelar.
- Noche negra para Rayo y Celta
Mientras que el Celta de Vigo cayó en Bulgaria 3-2 ante el Ludogorets en la UEL, el Rayo Vallecano perdió 2-1 ante el Slovan Bratislava en Conference.