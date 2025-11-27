Las lesiones de Isco y Amrabat en la Europa League, la visita de Navas a la redacción de ED o la última oportunidad de Antony de jugar el derbi, protagonistas de la portada de ESTADIO Deportivo

La portada de ESTADIO Deportivo para el viernes 28 de noviembre de 2025:

Isco y Amrabat se lesionaron mutuamente nada más empezar y enfriaron aún más el ambiente en La Cartuja, donde, como consuelo, los verdiblancos ganaron para ingresar en el 'Top 8' de la liguilla de la Europa League

La leyenda del Sevilla FC regresó a ESTADIO Deportivo en el marco del primer Gran Derbi de la temporada entre Sevilla FC y Real Betis y con la recién nueva redacción de ED operativa, donde habló de su relación con el vestuario y de Matías Almeyda

El segundo peldaño de la justicia deportiva desestima el recurso del Betis, que ha acudido al TAD pidiendo la cautelar.

Mientras que el Celta de Vigo cayó en Bulgaria 3-2 ante el Ludogorets en la UEL, el Rayo Vallecano perdió 2-1 ante el Slovan Bratislava en Conference.