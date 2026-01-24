El Sevilla se juega mucho contra el Athletic, el Betis y los fichajes de invierno y una nueva jornada de LaLiga... así llegan las portadas de este sábado 24 de enero de 2026

El Sevilla FC está obligado a ganar al Athletic Club para no complicarse su continuidad en Primera división; la dirección deportiva del Real Betis sigue trabajando en poder realizar varios fichajes en este mercado de invierno y una nueva jornada de LaLiga acaparan el protagonismo en los medios de comunicación deportivos

Las portadas de los medios de comunicación deportivos de este sábado 24 de enero de 2026 llegan marcadas por una nueva jornada de LaLiga en la cual muchos equipos ya empiezan a jugarse mucho, siendo uno de ellos el Sevilla FC que necesita la victoria frente al Athletic Club para que su continuidad en Primera división no se vea aún más comprometida. Por otro lado, el Real Betis sigue peinando el mercado de fichajes de invierno con el objetivo de poder realizar alguna que otra incorporación que mejore la actual plantilla. Por otro lado, el Real Madrid se enfrenta al Villarreal CF en un partido clave en la lucha por el título de campeón.

La portada de ESTADIO Deportivo de este sábado 24 de enero de 2026 está protagonizada por el partido que el Sevilla FC va a disputar contra el Athletic Club, correspondiente a la jornada 21 de LaLiga. El equipo que entrena Matías Almeyda necesita ganar como sea para alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. El Sevilla FC afronta este partido con muchas bajas, pero también con las buenas sensaciones de haber conseguido un empate a dos contra el Elche CF en los últimos minutos del anterior partido de LaLiga. Con todo, el conjunto de Nervión se mide a un equipo que recupera a jugadores muy importantes como Nico Williams o Yuri que además viene de ganar a la Atalanta como visitante en UEFA Champions League.

Por otro lado, el Real Betis sigue trabajando en el mercado de fichajes de invierno con el objetivo de mejorar su plantilla de cara a la recta final de esta temporada. La dirección deportiva que lidera Manu Fajardo tiene como prioridad la incorporación de un delantero centro que se complemente con Cucho Hernández, pero también está abierto a varias llegadas más, pero para ello tendrían que darse algunas salidas más allá de la espera de Cédric Bakambu, siendo Chimy Ávila y Ricardo Rodríguez los jugadores que pueden hacer las maletas en este mes de enero.

.A nivel nacional, destaca la victoria del Levante UD contra el Elche CF por 3-2 en el primero partido disputado de la jornada 21 de LaLiga. Por otro lado, el Real Madrid y el Villarreal CF se enfrentan en enfrentan en un partido muy importante de cara a la pelea por el título de campeón de LaLiga. Por otro lado, el Valencia CF también necesita el triunfo contra el RCD Espanyol para seguir su escalada en la clasificación y alejarse de los puestos de descenso a Segunda división.