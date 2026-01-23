Por detrás aprietan y puede que pronto no baste sumar de uno en uno, por lo que los nervionenses necesitan despegarse de la cola de la clasificación

23 de enero de 2026 23:41 CET

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 24 de enero de 2026:

- SEVILLA FC - ATHLETIC CLUB (18:30 HORAS) / DE ÉSTA NO PASA

Tras romper sobre la bocina en Elche la racha de cuatro derrotas consecutivas gracias a Akor Adams, los de Almeyda deben sobreponerse a las bajas y obrar ante los vascos el punto de inflexión con un triunfo redentor ante su público

- IDEAL, PERO DIFÍCIL

El Betis dibuja una recta final de mercado idílica en la que saldrían Ricardo, Chimy y Bakambu, llegando Nazinho y un punta cedido; si hay gran venta, mejor Altimira que Abde... y arribaría un pivote

- EN EBULLICIÓN

A diez días del 'deadline day', el mercado se calienta: el Fenerbahçe viene a por Muriqi, el Galatasaray aprieta por Asprilla, el Valencia elige a Unai Núñez...

- 3-2: ¡LEVÁNTENSE!

Los granotas remontan ante el Elche y se imponen en un apretado final con dos goles en el alargue para comprimir la lucha por la permanencia en Primera división.