30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 24 de enero de 2026

Por detrás aprietan y puede que pronto no baste sumar de uno en uno, por lo que los nervionenses necesitan despegarse de la cola de la clasificación

Vlachodimos, durante la sesión previa al choque contra los vizcaínos.SFC

- SEVILLA FC - ATHLETIC CLUB (18:30 HORAS) / DE ÉSTA NO PASA

Tras romper sobre la bocina en Elche la racha de cuatro derrotas consecutivas gracias a Akor Adams, los de Almeyda deben sobreponerse a las bajas y obrar ante los vascos el punto de inflexión con un triunfo redentor ante su público

- IDEAL, PERO DIFÍCIL

El Betis dibuja una recta final de mercado idílica en la que saldrían Ricardo, Chimy y Bakambu, llegando Nazinho y un punta cedido; si hay gran venta, mejor Altimira que Abde... y arribaría un pivote

- EN EBULLICIÓN

A diez días del 'deadline day', el mercado se calienta: el Fenerbahçe viene a por Muriqi, el Galatasaray aprieta por Asprilla, el Valencia elige a Unai Núñez...

- 3-2: ¡LEVÁNTENSE!

Los granotas remontan ante el Elche y se imponen en un apretado final con dos goles en el alargue para comprimir la lucha por la permanencia en Primera división.

