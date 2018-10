El de Karsdorp, un extraño encarte

La AS Roma no termina de arrancar esta temporada y a Monchi le están criticando por una serie de fichajes que no están ofreciendo el rendimiento esperado.

Uno de ellos es el de Rick Karsdorp, lateral derecho al que ya seguía como director deportivo del Sevilla FC y por el que pagó 14 millones al Feyenoord al poco de abandonar Nervión.

El lateral derecho tuvo la desgracia de romperse el ligamento cruzado y se pasó la 17/18 prácticamente en blanco. Esta temporada, pese a estar rehabilitado, tampoco está teniendo minutos, ya que Eusebio Di Francesco, quien también tiene ahí a Alessandro Florenzi, está contando antes con el versátil Davide Santon, quien reconoció recientemente que Monchi le llamó en su día para que jugase en el Sánchez-Pizjuán.

Así las cosas, Karsdorp va a salir en enero y, según Calciomercato, el Sevilla está interesado en agogerlo. No parece, sin embargo, una pista fiable, dado que Pablo Machín cuenta en la derecha con Jesús Navas y Aleix Vidal, teniendo a Sébastien Corchia cedido por preferir a extremos como carrileros antes que a laterales. Y el holandés de la Roma, como Corchia, lo es.

Todo apunta a que Monchi cederá a Karsdorp al Feyenoord para que trate de recuperar el nivel que le llevó a ficharlo en el verano de 2017.