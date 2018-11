"No hay intención de vender a Ferrari"

Las peticiones de Pablo Machín solicitando públicamente refuerzos el próximo mes de enero parecen haber causado efecto en una dirección deportiva sevillista donde Joaquín Caparrós y sus adjuntos, Carlos Marchena y Paco Gallardo, son más reticentes a acudir al mercado, entendiendo que el de invierno es muy complicado y que mejorar lo que hay en el vestuario blanquirrojo es muy difícil.

Pese a ello, están abiertos y la prioridad, tal y como ha podido conocer ED, sería cubrir el "déficit" que a juicio del técnico soriano existe en la defensa, para la que solicita otro central, lo que, al menos, posibilitaría contar con dos jugadores por puesto en esa línea de tres que viene utilizando atrás.

Y uno de los nombres que ha vuelto a ser vinculado con el Sevilla es el del zaguero italiano Gian Marco Ferrari, de 26 años y zurdo, lo que permitiría darle descanso a un Sergi Gómez que lo ha jugado todo en LaLiga. Un central por el que el Sevilla ya se interesó el pasado verano, tras haber jugado toda la temporada en préstamo en la Sampdoria (31 partidos, dos goles), cuando las exigencias económicas del Sassuolo, club al que pertenece, dinamitaron la operación.

Justo lo mismo que ocurre ahora, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo. "No tenemos intención de vender a Ferrari", aseguró a este diario Giovanni Carnevali, director general del Sassuolo. Una conversación en la que el rector 'neroverde' no quiso entrar en cuestiones económicas, pero en la que sí dejó claro que el central italiano "no tiene cláusula de rescisión". Zenit, Marsella y Roma son otros de los clubes que siguen de cerca al futbolista, a quien, como ha podido conocer ED, no lo dejarían salir por menos de 12 millones de euros, una elevada cantidad que alejaría a Caparrós y los suyos este mes de enero.

De hecho, su agente, Giovanni Bia, ha confirmado a este diario las intenciones de los italianos. "Sería una operación muy difícil", indica Bia, quien asegura que "no lo dejan partir" este invierno, al ser Ferrari un fijo en los planes de Roberto de Zerbi, con el que lo ha disputado todo hasta la fecha: 12 partidos íntegros de la Serie A y otro de la Copa Italia.

Joaquín Caparrós, por tanto, tendrá que mirar hacia otro lado este enero para contentar a Machín con el central, aunque no se olvida de un Gian Marco Ferrari que, con contrato hasta 2021, está subrayado en rojo en los informes de la dirección deportivo sevillista.