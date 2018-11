Pablo Blanco: "No se puede medir el cariño que he recibido hoy"

Pablo Blanco ha puesto fin al acto de entrega del IX Dorsal de Leyenda con un discurso en el que se ha mostrado tal y como es, agradecido, emocionado y con sus buenas dosis de humor. "Ni imaginar podría tener esta cantidad de personas aquí hoy", comenzaba el el exjugador sevillista, quien mostró su agradecimiento a todos los presentes con mención especial para Roberto Alés y Rafael Carrión: "Quiero resaltar a nuestro presidente Roberto Alés, porque usted es el máximo responsable de que hoy estemos aquí y de cómo estamos. Y a Rafael Carrión, porque confió en mí cuando más lo necesitaba", subrayó el director de cantera, que también se dirigió a los capitanes del primer y el segundo equipo o a la figura de Joaquín Caparrós: "No hay nadie más sevillista que él".



"Me dais una alegría tremenda, no se puede medir el cariño recibido aquí hoy, es imposible. Estoy abrumado", continuó Blanco, que ha recibido hoy la visita de su gran amigo Daniel Bertoni. "Cuando llegó, creíamos que seríamos campeones sólo por sus formas. Recuerdo que nos decía, 'os doy una pared y me devolvéis una ventana'. Era imposible jugar como él", recordaba con humor el exdefensa, que con el mismo tono ha recordado su fama de leñero. "Hoy nos vemos aquí futbolistas que la hemos vivido muy tiesas. Y luego, fuera del campo nos veíamos y comentábamos las cosas. Se me ha puesto un sambenito de que daba fuerte€ pero he decir que yo me quedaba quieto y que eran los rivales los que se daban con mi codo... Pero no era yo sólo, ese equipo tenía casta, coraje, corazón, enjundia. No teníamos la suerte de tener los títulos que tiene esta generación. Así que sigamos disfrutando de nuestro equipo, y que en el próximo parón seamos primeros de liga", ha comentado sacando las risas de los asistentes.





Aquellos que compartieron vestuario con Pablo Blanco son los que mejor conocen su faceta futbolística. Aquella que le permite hoy recibir el XI #DorsalDeLeyenda. ??? pic.twitter.com/FEYGT7v4XL — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 22 de noviembre de 2018

El acto ha contado con la intervención de personas muy cercanas a"Ha llegado el día en que la dedicación al club de tu vida alcanza el máximo reconocimiento. Nuestra vida es el Sevilla FC. Sentimos orgullo por poder presenciar este privilegio, el verte en esa lona del Ramón Sánchez-Pizjuán. Has sido, eres y serás un 'one club man'. Nos quedará siempre la espinita de no haberte visto jugar, pero nos vale con toda la gente que nos ha contado cómo eras y cómo, por ejemplo, aburriste a Cruyff aquel día. Las palabras de elogio a Pablo Blanco como padre se quedan cortas. Sus valores nos han llevado a lo más alto para no rendirnos y llegar donde queremos. Siempre nos insistió en ser humildes, empáticos, sencillos y nunca olvidar de dónde vienes", leía su hijo Pablo.Especial ha sido para el director de cantera la presencia de"He cruzado todo el Atlético para verte, pero te lo mereces. Estoy orgulloso de haber vivido momentos tan lindos y es verdad que no ganamos nada, pero elha hecho las cosas muy bien en todo este tiempo.vino una vez ay decía que era linda, pero. Él ama a esta ciudad y a este club., verdaderamente me atendiste como si me conocieras de toda la vida y es verdad que no hablamos mucho, pero la amistad perdura para siempre. Al club le digo que siga dándole a las leyendas lo que merecen, y como dice, en Sevilla hay que morir", ha comentado el argentino. También el presidenteha glosado los méritos depara recibir del Dorsal de Leyenda. "Pablo Blanco es el perfecto anfitrión de grandes como Biri, Scotta, Bertoni, Pintinho, Juan Carlos Álvarez o Paco Buyo, el líder de un equipo que los sevillistas de mi generación recordamos con emoción. Todavía hoy muchos nos preguntamos como aquel equipazo, que varias veces estuvo a las puertas de una final de Copa, se quedó sin tocar plata. El fútbol es así. Pablo Blanco es también el marcador insaciable, el futbolista perfecto en los derbis, el hombre de club que jugaba allá donde hiciera falta€ Porque Pablo Blanco siempre ha estado para su club, tanto que incluso llegó a compaginar su faceta de jugador con la de secretario técnico. ¿Se puede entender la historia del Sevilla FC sin Pablo Blanco? Difícilmente, porque Pablo es nuestro escudo", ha señalado.Personalidades como Josu Urrutia, presidente del Athletic de Bilbao, equipo al que más veces se enfrentó Blanco como jugador -"", ha dicho-,a, presidente de la RFAF, Juan Espadas, alcalde de Sevilla, compañeros de generación, los otros dorsales de leyenda o exjugadores deltambién han participado en el acto. Igualmente se ha proyectado un vídeo en el quelos tres Campeones del Mundo salidos de la cantera del Sevilla, han agradecido atodos sus consejos.