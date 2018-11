Raquel Pinel: "No nos vamos a acobardar ante nadie"

Raquel Pinel aterrizó en Nervión la temporada pasada, durante el mercado invernal. Procedente de un equipo de Segunda División -UD Aldaia- regresó a la máxima categoría, donde debutó con 15 años. Su protagonismo en el terreno de juego fue de menos a más. Actualmente es una de las atacantes que más confianza se ha ganado. De hecho se ha convertido en la máxima goleadora del conjunto que dirigen Paco García y Sergio Jiménez, superando a la norteamericana Toni Payne (tres goles).



analiza de primera mano la situación que está atravesando el Sevilla FC -inexplicablemente en descenso-, el pase a cuartos de Copa de la Reina y los próximos rivales (Valencia, Levante, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Madrid CFF y Real Betis Féminas). En la entrevista realizada a ESTADIOde primera manoque está atravesando el Sevilla FC -inexplicablemente en descenso-, el pase a cuartos dede la Reina y los próximos rivales (Valencia, Levante, FC Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Madrid CFF y Real Betis Féminas). También se tratan temas relativos a la situación de la plantilla y del cuerpo técnico: La adaptación de Toni Payne, quien viene de una Liga completamente diferente; la situación de Nagore Calderón, con quién coincidió en las categorías inferiores de la selección absoluta y a quien describe como una "de las mejores pasadoras" y la de Jeni Morilla, con un papel algo más tímido que en temporadas anteriores.

- Enhorabuena por el pase a cuartos de Copa de la Reina.

- Gracias. A priori nos había tocado un equipo en octavos que, pese a que podía pasar cualquier cosa, sí que nos vino muy bien que nos tocara. El Logroño, a parte de que es un rival de nuestra liga, es uno al que ya nos hemos enfrentado esta temporada y ya sabíamos dónde podíamos hacerle daño.



- ¿Tiene el equipo rival favorito para la siguiente fase?

- La verdad es que se reducen mucho más las posibilidades. Quedamos ocho equipos, pero cualquiera es muy competitivo y va a ser difícil. No es principio de temporada, ya llevamos varios partidos y está avanzada. Todos los equipos están bastante en forma. Nosotras creo que también, pese a la racha que llevamos en Liga. Por decir un equipo quizás el Madrid CFF o el Rayo Vallecano, son equipos ante los que podemos pasar mejor la eliminatoria.



- Ya ganó el Sevilla FC este año al Rayo, en Vallecas.

- Sí, por lo que me dijeron fue además histórico, que yo no lo sabía. Al ganar el partido nos lo dijeron. Al final cualquier equipo que nos venga o que vayamos será complicado porque es una eliminatoria a partido único. También es bonito y justamente por eso puede pasar cualquier cosa contra cualquier equipo.



- ¿De qué manera puede influir el pase a cuartos en cambiar la dinámica negativa que ha estado atravesando el equipo?

- Nos merecíamos ganar. Es verdad que ha sido en otra competición, pero veníamos trabajando muy bien como equipo. Han sido derrotas duras las que llevamos en los últimos tres o cuatro partidos -Logroño, UDG Granadilla Tenerife y Espanyol-, porque en muchos momentos de los partidos se estaba trabajando muy bien.



- En la mayoría fueron también remontadas.

- Efectivamente. Contra el Logroño empezamos ganando 2-0 muy pronto, luego nos empataron. Más tarde pudimos ponernos otra vez por delante y al final nos remontaron a 3-4. El Granadilla, además también fue en los minutos finales. En Tenerife fue en el último minuto del descuento. Ante el Espanyol también nos merecimos más y por eso han sido derrotas duras, pero jusamente por eso el equipo se ha hecho más fuerte.



- El propio Bacardit tras el encuentro ante el Espanyol, dijo que en el descanso el partido podría haber ido mínimamente 2-0.

- Recuerdo que tuvimos dos palos y un larguero en la primera parte y sí que merecimos más en esa. Al final cuando el balón no te entra, no haces gol y si no haces gol seguramente no consigas puntuar.



- Se hace cada vez mejor juego y tiene una buena plantilla, pero el Sevilla está en descenso, ¿qué más queda?

- Queda seguir trabajando, estar unidas. Obviamente algo futbolístico tiene que ser porque si no no estaríamos así. También hay equipos que están muy bien preparados y que cada vez nos tienen más estudiadas, al igual que nosotras a ellos. Realmente la balanza se ha inclinado en estos partidos por muy poco y ha sido malo para nosotras. Por todo el trabajo que llevamos ya nos toca que empiece a inclinarse hacia nuestro lado.



- Se aplazó la jornada seis para vosotras en un buen momento, ¿pudo suponer esto ese cambio en la dinámica?

- Al final, para ser sincera, en estos últimos partidos se ha trabajado mejor, pese a las derrotas, que en los partidos que conseguimos ganar. Es verdad que contra el Sporting de Huelva ganamos al final, pero no hicimos un buen partido. A principio de temporada nos costaba mucho entrar al inicio de los encuentros. No estábamos espabiladas en esos primeros minutos y siento que, sin embargo, estos partidos que hemos perdido los hemos perdido de una manera injusta por eso. Venimos trabajando mejor.



- Luego hubo un momento en el que se empezaba bien los partidos y luego se venía abajo el equipo. ¿Es la regularidad lo que falta?

- Sí. Regularidad seguro que nos falta porque pierdes al principio, luego ganas dos, después entras en una mala racha de cinco partidos perdiendo y puede ser la regularidad. Sobre todo falta estar al 100% metidas en el partido durante los 90 minutos que es lo que en los últimos partidos, en los minutos finales, nos ha pasado factura.



- En los últimos partidos estamos viendo una sequía goleadora y no es porque no se intente.

- Ocasiones creamos muchas. En el partido más reciente contra el Logroño en Las Gaunas hicimos muchas y, sin embargo, te vienes con un 0-1 gracias a un gol en propia. Piensas que has llegado muchas veces y que por unas cosas o por otras no entra el balón y te da rabia. Lo positivo es que hacemos ocasiones, eso es importante. Cuando no haces ninguna, viene el problema porque significa que no estás haciéndolo bien.



- Empezó la temporada el equipo algo replegado, pero hubo momentos en los que el Sevilla ha hecho un juego vertical.

- Intentamos plantear el partido según el rival de una manera distinta. Siempre con nuestra filosofía de juego, pero si te viene un equipo al que le puedes hacer más daño buscándole contras, hay que hacerlo. Sin embargo, el partido ante el Logroño era uno de tener más el balón, controlar el centro del campo, de llegar combinando y al final eso también te lo delimita el rival.



- Fue cuestionado el cuerpo técnico en los dos ultimos choques ligueros por dejar en el banquillo a piezas importantes como Olga, Bores y usted.

- Estamos viendo que nos vienen muchos partidos seguidos y también hay que dar descanso a quien tiene más minutos acumulados. Nosotras estamos con los entrenadores al 100%, estamos trabajando desde la pretemporada aspectos muy buenos futbolísticos y hay que seguir confiando en ellos porque el trabajo es bueno y eso las jugadoras lo sabemos.



- ¿Puede ser uno de los motivos que, debido a las nuevas incorporaciones, el equipo aun no esté cómodo, rodado?

- Siempre influye, aunque creo que se han adaptado muy bien al equipo. Quizás en conjunto es donde no nos hemos terminado de encontrar y creo que, aunque sean buenas incorporaciones o no, nunca se deja de aprender de tu compañera. Puede que tengamos que seguir aprendiendo de quien tenemos al lado y tener un filin con tus compañeras de equipo.



- Adaptación de Toni Payne. Tiene gol, velocidad, potencia, aunque se la ve algo individual.

- Creo que se está adaptando bien. El idioma al final cuesta cuando vienes de un país donde no has estudiado nunca el español y no lo sabes. Cuesta más y puede que por eso se dé la sensación de que puede jugar más individual. No es así, Toni hace lo que los entrenadores le dicen. Al final hay una buena comunicación entre el cuerpo técnico y la jugadora.



- Fue protagonista en las dos victorias y luego tuvo que marcharse, ¿le ha perjudicado a ella, individualmente, y al equipo su ausencia?

- Nos afectó porque realmente ella estaba jugando de titular, tenía buena dinámica. Ahora ha vuelto y llevamos varios partidos con ella. No terminamos de encontrarnos del todo bien, pero creo que Toni es una muy buena jugadora y se está adaptando muy bien dentro de las posibilidades del lenguaje.



- Aterrizó en Nervión durante el mercado invernal de la temporada pasada e hizo dos goles. Ahora lleva cinco y es la máxima goleadora del Sevilla, ¿alguna meta?

- La meta es seguir aportando todo lo que pueda al equipo, tanto si son goles como otros trabajos de delantera que no se ven tanto y quizás no se valoran tanto, pero que ahí están. No me pongo ninguna meta individual. Como meta colectiva quiero que el equipo salga de esta situación en la que nos encontramos, que no es justa por todas las horas que trabajamos.



- Jeni Morilla no está contando con la misma confianza este año, ¿por qué el cuerpo técnico no cuenta tanto con ella ahora?

- Ahora lleva unos partidos en los que quizás su juego va a ser más importante. Jeni es una jugadora de área, se queda bien en los balones de espalda, tiene buen toque de primera, de cara, etc. Creo que ella sabe que tiene la confianza de los entrenadores y sigue trabajando de la misma manera con la que empezó en pretemporada. Es lo que tenemos que hacer. Tienen mucha confianza puesta en Jeni, pero en algunos partidos quizás buscaban otro perfil de delantera. Jeni siempre que ha entrado al terreno de juego ha dado un plus y ha sido un cambio para mejorar.



- A Nago la define como una de las mejores pasadora y este año se la ve algo más desconectada, ¿como la ven sus compañeras?

- Nagore tiene muchas facetas buenas. El sistema que tenemos ahora quizás no es para que dé últimos pases buenos porque jugamos con dos medios. Nuestra línea del medio campo está más retrasada. Tiene otras funciones y otras metas porque así se lo comunicó el cuerpo técnico. Yo veo que Nagore es una de las mejores pasadoras en los últimos metros, y lo sigo pensando. Ahora está más lejos de esos metros y por eso tampoco puede dar esos pases finales. Estoy segura de que si jugáramos con otro sistema, si hubiese una mediapunta y ella jugara en ese puesto, sería la que mejores pases haría.



- ¿Sería la clave cambiar el sistema?

- La verdad es que nos venimos encontrando cómodas tanto con el sistema 4-4-2 como con el 4-1-4-1. Si jugáramos otro sistema también estaríamos cómodas. Siempre que se trabaja algo y se hace creer al equipo que es lo mejor, al final las jugadoras creen que ese sistema es el mejor.



- Este miércoles juegan en Paterna ese partido aplazado. Jugó hace varias temporadas allí, ¿algún consejo para sacar el partido?

- El Valencia, desde que yo me fui, es otro completamente diferente. No podría dar una clave por la que tirar, pero viene demostrando en los últimos años que es un gran club y con unas jugadoras muy buenas. Es un equipo muy competitivo que quizás este año no ha empezado de la mejor manera, pero estoy segura de que cuando encuentren su fórmula y se sientan cómodas van a remontar. Tienen un equipo muy bueno para estar arriba.



- Este curso no está siendo el mejor para el conjunto ché, ¿es un rival asequible?

- Vienen dolidas también de la Copa. Al final se han quedado fuera también de cuartos y supongo que de una manera eso nosotras lo tenemos que aprovechar. Pensar que van a estar tocadas, pero nunca confíarnos porque es un equipazo y lleva varias temporadas demostrándolo.



- Están en la zona roja, pero la temporada está muy reñida. Ganar en Paterna supone un gran salto en la clasificación.

- Tenemos que pensar, además, que esto es un partido de una jornada aplazada que los demás equipos no van a jugar. Tenemos que aprovechar eso. Si ganamos estos tres puntos sabemos que vamos a volver a subir en la clasificación y ya no van a ver que lo estamos haciendo mal. Al final ganar este partido va a ser muy importante sobre todo por el ánimo del equipo y porque al final los otros no puntuan, porque ya jugaron. Es importante ganarlo por la confianza que nos dé el que afrontemos lo que nos viene ahora.



- ¿Jugar la Copa, para un equipo no acostumbrado a dos competiciones, afecta o ayuda a estar mantenerse activa?

- Entras en una dinámica activa, pero además nos han entrado partidos casi todos fueras de casa en estas jornadas intersemanales. Eso hace que te tengas que recuperar más rápido de un partido para que no te pase mucha factura el cansancio. Tenemos un cuerpo técnico y médico que nos dan lo mejor, los suplementos, el trato, el tratamiento... Nos tienen bien cuidadas en ese sentido y tenemos que poner nosotras también de nuestra parte en cuidarnos un poquito más. Ya de por sí nos cuidamos, pero con estos partidos intersemanales más, porque con cualquier cosa te puedes lesionar. De momento no nos afecta, hemos ganado el partido contra la EDF Logroño en Copa y, si ganamos al Valencia, nos va a dar suficiente confianza y motivación como para afrontar lo que viene a continuación.



- El siguiente duelo también es en Valencia ante un Levante que viene muy fuerte este año, que quiere mínimamente alcanzar puestos europeos.

- Sabemos el proyecto que este año ha hecho el levante y hay que respetarlo, pero creo que ellas también nos respetan por el partido que hicimos allí la temporada pasada que no conseguimos los tres puntos porque Charlyn nos metió en los últimos minutos un golazo de falta. Ya sabemos a qué equipo nos enfrentamos. Han hecho un gran proyecto, han traido a las mejores futbolistas: Soni, Ivana... Por lo menos jugadora por línea, de las mejores de la Liga Iberdrola. Tenemos que prepararnos muy bien, pero sobre todo primero estamos pensando en el Valencia.



- Soni y Charlyn son una de las parejas más goleadoras de la temporada.

- Son jugadoras muy buenas y eso de tener una conexión tanto dentro como fuera del campo es muy importante. Se les ve reflejado en los resultados.



- Están inmersas en un calendario muy justo, con encuentros a domicilio y el descanso influye en el rendimiento. ¿Cómo lo llevan aquella que estudian, trabajan...?

- Es cierto. Nos están cuidando muy bien. Llevamos solo una semana de esta locura, pero estamos descansando bien. Tenemos que afrontarlo de la mejor manera posible y cuidarnos también nosotras, más allá de eso no hay mucho más.



- Vendrán FC Barcelona y Athletic Club, ¿es un mal momento para afrontar un tourmalet?

- Puede ser un mal momento de cara los partidos que no hemos ganado y no hemos podido puntuar. Para nosotras va a ser una buena oportunidad para poder sumar, nosotras no nos vamos a acobardar ante nadie. Ni ante el FC Barcelona, ni ante el Bilbao, ni nadie. Ya conseguimos ganarle al Bilbao la temporada pasada en casa y para nosotras no es un mal momento, sino una buena oportunidad.



- ¿Esta presión que están viviendo os ayuda o trabajar bajo ella no le va bien al equipo?

- Realmente no trabajamos bajo presión aunque tengamos muchos partidos seguidos. Estamos trabajando de la misma manera y con la tranquilidad de que el trabajo se está haciendo bien. Es cierto que siempre preocupa que se haya perdido, pero seguimos trabajando igual porque es algo que está bien hecho. En algún momento tenía que cambiar esta mala racha y en Las Gaunas ya se rompió. Esperemos que ante el Valencia podamos seguir los tres puntos que es lo que nos va a hacer sumar en la Liga.



- En la jornada 14 se enfrentan a un rival directo al que se ganó la anterior temporada, ¿cómo lo ven este año?

- A ellas el principio de temporada también les costó. Le está costando ganar y sumar como a nosotras, pero es un equipo que, aunque hayan habido jugadoras importantes que han cambiado de club como Jade Boho o Sarai, sigue siendo un club muy sólido y difícil de hacerle daño. Es cierto que tenemos que pensar en que a ese equipo le podemos hacer mucho daño en ataque. Siempre pensamos que a todos los equipos se les puede ganar. Al Madrid CFF hay que respetarle como al FC Barcelona o al Bilbao. Han demostrado desde que están en la Liga que son un gran club y que están por méritos propios y no está respaldado por un masculino.



- Como el Granadilla.

- Correcto. Para mí eso merece mucho más respeto porque al final tienen menos medios a nivel general para todo. Siempre hay que respetarles y admirarles.



- ¿Están echando de menos a algunas jugadoras este año como Oliva, Olivia o Helena Torres?

- Siempre cuando conoces a alguien se le echa en falta. A nivel futbolístico es cierto que se fueron grandes jugadoras, para mi lo son y podrían estar en cualquier equipo de Primera. También han venido jugadoras de mucha calidad. Han buscado a unas que quizás este año nos iban a convenir más o puede que los entrenadores preferían jugadoras con otras características. Sí que a nivel personal las añoro.



- Para cerrar el año, derbi. Paco García aún no ha logrado vencer a Pry, ¿cómo van a tratar de sorprenderla esta vez?

- Ya sé cómo se vive el derbi sevillano gracias al año pasado. Esto se consigue con trabajo. Es un partido mucho más especial por la rivalidad que hay entre Sevilla y Betis, pero tenemos que pensar primero en estos que tenemos y cuando llegue la semana del Betis pensar en ello. Siempre se crea un morbo alrededor que incita sobre todo a las jugadoras, a los técnicos a ganar, a ir a muerte. Más aún siendo el último partido del 2018.



- También coincidió la temporada pasada con la última jornada.

- Sí, la última jornada y concluyó con un 0-1. Este año nos toca.



- Había un runrún para que se abriera alguno de los estadios también.

- Ojalá se abriera. He jugado en el Heliodoro y fue muy bonito. La verdad es que jugar en un estadio así gusta y, además, vino gente. Quizás no se aprecie tanto porque un estadio es grande, pero el estar ahí dentro y mirar hacia arriba y decir: "Estoy jugando en un pedazo de campo con gente que me está viendo". Eso es uno de los mayores tesoros que te puede regalar el fútbol.



- ¿Qué significa para vosotras la creación de la 'Peña Sevillista Alicia Fuentes'?

- Es muy bonito. Nos hacía falta porque desde la peña seguramente se pueda hacer un mayor llamamiento a la afición para que venga a vernos. Para nosotras, el que venga la gente aquí a vernos, animarnos y que siempre esté con nosotras, es muy importante. Me gusta que se haya podido crear una peña exclusiva para el Femenino porque va a ser el principio de que pueda venir más gente y que podamos cuidar a esa afición.



- ¿Que impresiones tuvo Alicia Fuentes?

- Ella está muy emocionada, para nada se lo esperaba. Para ella debe ser algo precioso. No lo he hablado muy seguido con 'Ali', pero sé que le ha hecho mucha ilusión.