Machín y su once tipo, el cambio de sistema, las diferencias entre Girona y Sevilla...

Además de repasar varios nombres propios de la plantilla sevillista, Pablo Machín ha analizado el juego del equipo y en estos cuatro meses de competición, con el equipo segundo clasificado en LaLiga, y en los octavos de Copa del Rey y en los dieciseisavos de final de la Europa League. "Estamos haciendo las cosas bien, cuando vamos segundos en esta liga es porque hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Todos esos números es por el buen hacer de los futbolistas", ha dicho en SFC Radio.

"Si somos capaces de ir segundos es que tenemos que estar rozando la excelencia, pero la autocomplacencia no es buena, la exigencia forma parte del proceso de la mejora, todos podemos mejorar en cualquier aspecto, lo importante es no empeorar, lo que busco es que esas fases de juego en las que sí hemos sido un gran equipo, que en vez de ser unos minutos que sean más, que en lugar de una parte, sea todo el partido, ese es el ideal pero también es muy complicado porque los rivales son muy buenos y también trabajan para que pase lo contrario", ha añadido Machín.

Así explica Machín el cambio de sistema de uno a dos delanteros: "Seguro que lo más llamativo es que empezamos jugando con un delantero y dos mediapuntas, un doble pivote con más seguridad con uno creativo y otro más defensivo. A mí me asustó casi el partido que hicimos contra el Rayo, porque muchos automatismos se vieron ahí ya... y pensé vaya tela los futbolistas que tengo, a parte de buenos son muy listos tácticamente y eso da un valor añadido. A medida que van pasando las jornadas también nos fijamos en los rivales, y cuando vas arriba en la tabla te intentan contrarrestar, intentamos darle alternativas a las jugadas y con la calidad que tiene hacen que quizá la idea de hacer un juego más vertical con los centrales, jugar con los carriles... también nos llega el jugar por dentro con el Mudo y Banega. Las lesiones también influyeron, pusimos futbolistas eminentemente ofensivos en el centro del campo, les buscamos un entorno para poder rendir y el equipo hizo el que fuera que intentamos plasmar, fruto de ello nos está dando muchos goles para poder ganar los partidos".

Además, Machín ha tratado otras cuestiones, como por ejemplos las rotaciones: "Los mismos onces es imposible, habrá lesiones, los estados de forma, somos un equipo de más de 20 jugadores, todos deben sentirse partícipes de los éxitos, una cosa es jugar menos y otra nada. Eso es imposible en ningún equipo, ahora bien, procuro poner a los mejores o a los que considero en mejor estado de forma, pero por ser un buen chaval no voy a poner a alguien para quitar a otro, yo tengo que poner a los mejores. Hay futbolistas que aguantan más minutos que otros, eso son cuestiones que valoramos internamente. Lo ideal sería mantener ese once todos los partidos pero eso es imposible".

Mejorar fuera de casa: "Estamos siendo competitivos, en Valencia y Vitoria tuvimos ocasiones para ganar. Lo estamos haciendo muy bien pero quizá a poco de estar un poco más acertados podríamos haber algún punto más. Otra situación es el balón parado, en Girona quizás por las carencias en otros aspectos lo trabajábamos mucho, teníamos a Stuani y tres centrales por encima de 1,90. Aquí también lo trabajamos y lo intentamos, salen más o menos pero no acaban en gol. Al Espanyol le empatamos de estrategia, alguno más hay, pero ya digo, lo apunto como asignatura pendiente y a mejorarlo".

Pensar en algo más en LaLiga: "Tenemos que ser ambiciosos pero no nos tenemos que cegar, estamos segundos, es algo que calificaróa como excepcional, estando a tres puntos del Barça. Estamos haciendo muy bien las cosas, luego estaría el debate si estamos por encima de nuestras posibilidades o rozando la excelencia, eso ya lo dejo para los periodistas. Los entrenadores estamos acostumbrados a esto, hay que valorar el presente y el proceso de conseguir las cosas, si pensamos más allá nos olvidamos de lo que tenemos ahora, el fútbol es tan difícil y tan rápido que de lo que se trata es de disfrutar y valorar todo lo que tenemos".

Crecimiento defensivo: "Tenemos que ser un equipo equilibrado, a veces es difícil, creo que todos lo entrenadores buscamos el equilibrio. Lo primero es la base defensiva, ahí tenemos ya el punto ganado, y luego tienes la oportunidad de ganar en un error del rival o en un acierto tuyo. En LaLiga es difícil mantener la portería a cero porque hay mucha calidad. Estamos en esa fase de ser un equipo equilibrado. Me fastidian los goles encajados en momentos de final por relajarte con el partido ganado. Si le preguntáis al portero y los defensas seguro que no les hace gracia, hay que mantener la portería a cero, todos atacamos y todos defendemos".

El mayor cambio de Girona a Sevilla: "El gran cambio es el entrenamiento, el día a día te lo marca la competición, gestionar todo esto era un reto y como reto exige una motivación, un ilusión, demostrarme que soy capaz de cambiar el chip sin tener una experiencia previa, para mí sí que es muy diferente el entrenar al Girona o aquí al Sevilla. Los viajes también desgastan, invertimos casi más tiempo en la recuperación que en el trabajo, aprovechamos las concentraciones para mostrar vídeos pero a la vez no quieres saturar a los jugadores, todo esto para mí ha sido el cambio más grande. Hemos ganado al Madrid y me hubiera gustado disfrutarlo pero a los dos días teníamos otro partido, tampoco soy excesivamente eufórico en las victorias pero sí que me gusta un poco de tranquilidad para disfrutar de las buenas victorias".

El cambio de sistema: "La gran diferencia que hay entre el Girona y el Sevilla es que antes en el Girona teníamos una semana para recuperar y para hacer ese fútbol enérgico apretando arriba, robar cerca del área rival y atacar rápidamente. Aquí me doy cuenta de que ese equipo no puede ser aquí por mucho que me guste porque quemaría a la plantilla, a ellos también les gusta el juego posicional de toque, por fases necesitamos ser más agresivos y otras jugar más posicional o replegados, también hemos sido matadores a las contras. El conjugar un poco eso es el hacer un equipo más solvente y más maduro que es lo que creo que estamos demostrando, ha habido partidos como Eibar, que hicimos un gran partido pendiente del rival, lo que hicimos es darle un poco de vidilla a ellos, que pensaran que estaban en su salsa y luego buscarles los espacios. Otros han venido al Sánchez-Pizjuán a encerrarse, porque un empate aquí lo dan por bueno, el saber usar en momentos determinados un tipo de juego u otro, nos hace ser un equipo muy maduro".