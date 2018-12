El agente de Marcano: "No ha habido acercamiento con nadie"

Iván Marcano no está teniendo protagonismo en la Roma y es el prototipo de central que busca el Sevilla, pero eso no significa que necesariamente vaya a salir de la escuadra romanista. Así lo ha afirmado su agente, Iñaki Ibáñez, en conversación con Teleradiostereo. "Marcano es jugador de la Roma, tiene tres años de contrato con opción a un cuarto. No ha habido ningún acercamiento con otro club. Él quiere jugar en la Roma, la única cosa en la que debe pensar es en el próximo partido", explica.

Marcano llegó como agente libre a la Roma después de que los italianos pujaran, entre otros, con el Sevilla por su fichaje, ya que Caparrós lo veía como un refuerzo adecuado para el proyecto. Sin embargo, acabó comprometiéndose por tres temporadas con el equipo de Monchi.

La Roma no anda sobrada de centrales y estudia la contratación de Iago Maidana, jugador de Sao Paulo cedido en el Atlético de Mineiro, algo que se interpreta como una puerta abierta a la salida de Marcano.