Machín: "No nos deben afectar tantos las decisiones arbitrales"

Pablo Machín, técnico sevillista, se ha mostrado muy satisfecho por el punto conseguido en Butarque debido a las dificultades que entrañaba el partido. El soriano ha destacado especialmente la expulsión del 'Mudo' en el descanso, una acción que ha dificultado aún más un encuentro que el Sevilla comenzó perdiendo.

El partido: "Creo que es un punto que más que cuantitativo es cualitativo. La forma, las dificultades que hemos tenido incluso antes de comenzar el partido. En un centro que no debería llevar peligro ellos han hecho un gran gol. Después en el descanso nos hemos tenido que sobreponer a la expulsión del 'Mudo', a al sobrecarga de Jesús Navas. Hoy se nota mucho jugar con 10 y más cuando vas debajo. Hemos querido entre todos subsanar la mala acción que ha tenido el 'Mudo'. Ha podido ser en el palo de Amadou y hemos podido tener una similar con el olfato de Wissam cuando quedaba un minuto y bueno, no sé si sabe a victoria pero el equipo ha demostrado que tiene alma, que tiene coraje. Aquí el campeón de la liga, el primero perdió".

La expulsión del 'Mudo': "La verdad es que me he enterado de todo en el vestuario. Me he sorprendido. Una cosa es lo que nosotros creamos que es justo en el campo y luego lo que pita el árbitro. Eso no nos puede hacer perder los nervios, seguro que el 'Mudo' pensaba que podía haber sido las segunda de Nyom pero bueno, eso no es justificación para perder los nervios y decir algo al árbitro que no sé. Mercado habrá sido algo similar, no nos debe afectar tanto las decisiones arbitrales".

El planteamiento de la segunda parte: "Era encontrar nuestro momento. Si nos volvemos locos yendo por detrás se lo íbamos a poner más fácil, porque salen a la contra. Lo que buscábamos era hacer que ellos estuvieran incómodos y coger alguna contra. Si no se podía hacer pues ya tendríamos tiempo al final de poner el partido loco, de ir a la ruleta rusa. Hemos tenido el palo de Ibra (Amadou), el gol de Ben Yedder, pero bueno, este era el planteamiento y la única forma de conseguir algo positivo. Al final ha salido bien y hemos conseguido un punto que más por la cantidad es por el cómo lo hemos conseguido".