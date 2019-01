Bailly, cuatro razones para dejarle ir

El Sevilla está muy pendiente del futuro más inmediato de Eric Bailly, central del United que se encuentra en los primeros puestos de la lista que maneja Joaquín Caparrós para reforzar la zaga sevillista en el presente mercado invernal.

A día de hoy, las condiciones no son para nada sencillas, ya que el club de Mánchester no anda sobrado en esa demarcación y, además, cabe recordar que pagó 38 millones de euros en el verano de 2016. No obstante, la situación del jugador costamarfileño podría dar un vuelco en las próximas semanas, ya que en el United tienen hasta cuatro motivos de peso para dejarle salir.

En primer lugar, la prensa de Inglaterra asegura que el club tiene pensado fichar a al menos dos defensores en enero, por lo que le vendrá bien hacer caja con Bailly, que además no cuenta mucho para Ole Gunnar Solsjkaer, el nuevo entrenador de los 'Reds Devils'; y menos después de que en la primera oportunidad que le dio, contra el Bournemouth, el africano fuese expulsado y sancionado posteriormente con tres encuentros de castigo, por lo que no podrá contar con él en las próximas tres semanas.

Además, esta ventana será la antepenúltima oportunidad de sacar tajada por Bailly, que quedará libre en junio de 2020 y no tiene pensado renovar.