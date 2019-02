Machín: "Lo que nos ha traído hasta aquí más que un sistema, es una idea y unos futbolistas"

Pablo Machín, técnico del Sevilla, ha comparecido este mediodía en rueda de prensa para analizar cómo llega el equipo al partido ante la Lazio tras la derrota en Liga frente al Villarreal. "Estos jugadores tiene capacidad para levantarse, esto forma parte del fútbol. Es normal que cuando sufres una derrota estés muy dolido, como noté al equipo y como estaba yo. Está en nuestra mano revertir esa situación. Volvemos a una competición diferente y además tenemos un antecedente que nos dice que hemos sido capaces de ganar a este rival pero no podemos estar confiados. Lo más inteligente es ir a ganar el partido, en todo caso, tenemos la ventaja de que el empate nos vale también", ha explicado.

Entrando a analizar la derrota en La Cerámica, el preparador nervionense ha comentado: "Por fases no estuvimos al máximo nivel que podemos dar. La sensación mía es que no estuvimos bien, el Villarreal nos superó pero nosotros deberíamos de haber puesto un poco más. En la segunda parte sí que generamos bastantes ocasiones, pero luego nos encontramos con otro gol más. Hubo dos partes diferenciadas pero salimos derrotados. "Yo sé lo que les digo a los jugadores, nuestra intención no es salir atrás, luego está lo que te someta el rival... Hace tres meses llegábamos y marcábamos y ahora necesitamos cinco acercamientos. Lo que tengo claro es que el equipo tiene capacidad para hacer goles".

Cree que debe modificar el sistema o cambiar jugadores: "Te puedo garantizar que como profesional y máxima exigencia que me impongo, analizo igual cuando ganamos y cuando perdemos. Hay cosas del día a día, internas, que analizamos. El fútbol es un deporte de aciertos y errores. Si analizamos los partidos, generamos más de lo que nos generan, pero no estamos acertando. Tengo muy buenos futbolistas ofensivos y tengo que jugar con eso. Lo que nos ha traído hasta aquí más que un sistema, es una idea y unos futbolistas, eso hay que seguir incentivándolo. Jugar con una línea de tres o de cuatros siempre lo hemos trabajado. Por fases hemos jugado con otro sistema, pero en el que más cómodo nos sentimos y del que realmente nos hemos aprovechado es el 3-5-2 y es la primera idea que tenemos, el resto son alternativas".

Acciones a balón parado: "Es una evidencia, cuando tienes futbolistas con más altura tienes más a favor. A veces más que la capacidad es el querer... El lanzador ayuda muchísimo, el movimiento ante de las accione a balón parado... Es un cúmulo de cosas, me da rabia que cuando hemos tenido opciones de hacer buenas ocasiones a balón parado nos hemos quedado con el 'Uy'. El trabajo está siendo exactamente igual, tampoco nos podemos obsesionar pero tampoco es ningún desastre. Lo que sí tenemos que mejorar es que no nos hagan goles con relativa facilidad a balón parado, ahí tiene mucho que ver la concentración".

La probable baja de Luis Alberto: "Luis Alberto es importante para ellos, pero más que su baja me preocupan las que tenemos nosotros. Cuando sepamos la convocatoria podremos analizar un poco más. Lo que tengo claro es que juegue quien juegue la Lazio es un gran equipo, vendrán a arriesgar y será complicado, tenemos que estar lo mayor prevenidos posible. La afición es soberana y sabe lo que tiene que hacer".

Mensaje a la afición: "Yo soy el primero que quiero hacerlos felices. Estoy aquí para que la gente disfrute, y se disfruta ganando partidos. Si la afición está identificada con lo que hace el equipo te perdonan más cosas. Ellos siempre nos apoyan y por implicación de los jugadores seguro que no va a ser. Esperamos que haya una comunión, porque en un momento de debilidad ellos nos van a hacer levantar".

El horario del partido perjudica al lleno: "Ni se me pasa por la cabeza, la afición del Sevilla siempre ha sido fiel e inteligente. Si ellos quieren que el equipo gane, están con el equipo. Los hijos de toda la afición del Sevilla son los jugadores. ¿El horario? Nos debemos a otra competición y unos horarios televisivos, yo sé que hace el máximo esfuerzo para estar con el equipo, y si pueden salir media hora antes de donde sea lo harán".

Críticas al entrenador: "Cuando se pierde tengo claro que los focos van al entrenador. Yo prefiero que el foco vaya a mí cuando las cosas van mal y así liberen a los artistas para que desarrollen su fútbol. Mi labor es sacar rendimiento, cuando ganamos analizo, cuando pierdo hago exactamente lo mismo".

Los altercados entre ultas en Roma: "Cuanto menos bombo demos a estas cosas mejor, ya pasó en el partido de ida. El 99,9 % de la gente que va al fútbol está en contra y no entienden cómo pueden quedar para pelear. Eso no es Sevilla-Lazio, es otra cosa".

Cuándo recuperará a Gonalons o Gnangon: "Hasta que no les veo para ir convocados me desentiendo, entiéndeme, porque hay muy buenos profesionales trabajando con ellos. Joris no está para ir con el grupo, Gonalons lo está pero tiene que hacer una pretemporada particular. No es la misma lesión que antes, es algo delicado, estoy deseando de tenerlo pero lo que no podemos es sacarlo cuando no podemos. Ya llegarán, espero que en una o dos semanas, para ir convocado".

Las lesiones en la Lazio: "Las lesiones siempre condicionan un poco, no sabemos qué convocatoria hará Inzaghi pero siempre condicionan. Ellos van a tratar de sacar el mejor equipo para pasar de ronda, y nosotros haremos lo mismo. Cuando veamos el once siempre haremos matices para tratar de contrarrestar al equipo rival".

Mañana estará Immobile, en el día de su cumpleaños: "Le felicitaremos y esperemos que no lo celebre con ningún gol, será una buena señal. Sabemos que Immobile es importante para ellos, es un jugador que conoce este estadio, no dio el rendimiendo de ahora pero por supuesto que lo estudiamos. No sé realmente a qué nivel está o si es conveniente que juegue o pueda estar mermado físicamente".