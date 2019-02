Machín: "Messi parece que nos tiene unas ganas especiales"

Pablo Machín atendía a los medios del Sevilla después del choque y señalaba la evidencia de que Messi había decantado el Sevilla-Barcelona: "Con el paso del tiempo quedará que el Barcelona nos metió cuatro. Cuando vamos cerca en el marcador, en el añadido nos ponen la puntilla para que el marcador parezca más abultado. Nos hemos enfrentado al mejor equipo y al mejor jugador del mundo, que parece que nos tiene unas ganas especiales. Es superdeterminante, por eso es el mejor del mundo".

El técnico quiso destacar el buen despliegue de sus jugadores y resaltó las lesiones sufridas durante el choque: "Hay una sensación amarga, pero hemos hecho muchísimas cosas bien a lo largo del encuentro. Se han vaciado, el 99 por ciento de ellos. No les puedo decir mucho más. El planteamiento que hemos hecho diferente nos ha ido bien. Hemos hecho ocasiones con los extremos largos. Luego cuando vuelven los contratiempos en forma de lesiones y sin recambios para seguir igual. La energía se va gastando. Hemos tenido que hacer dos cambios en defensa que no es normal y a los que tienen más carga física no los hemos podido cambiar".

Para Machín, fue especialmente importante la lesión de Wöber: "No sé cómo se ve desde fuera, no es por poner excusas. Nos han condicionado las bajas de los dos laterales. Wöber estaba muy bien porque no lo estaban detectando, le estaba dando espacios a los extremos, Ben Yedder y Sarabia también estaban recibiendo con espacio. También nos hemos enfrentado a un gran equipo que sabe que si no juega al máximo nivel no nos va a ganar".

El técnico espera que esta semana sin partido entre semana dé aire a su equipo: "Vamos a pensar que en esta semana más larga vamos a recuperar bien a la gente y a competir en Huesca y a quitarnos losas de encima. La capacidad la tenemos y volveremos a la senda de las victorias".