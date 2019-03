Machín: "No puede ser que nos tiren tan pocas veces y nos metan tantos goles"

Pablo Machín, técnico sevillista, ha mostrado su frustración tras el partido por una derrota que deja muy tocado al Sevilla: "Estamos fastidiados, y más por cómo se ha producido. Es excesivamente cruel pero nos tenemos que levantar, hemos hecho muchas cosas bien, pero también mal, sobre todo en los goles. No puede ser que nos tiren tan pocas veces y nos metan tantos goles. No podemos dar sensación de endebles durante tantos minutos, eso es lo que tenemos que mejorar. El vestuario está dolido, eso me demuestra que la gente está implicada y no queda otra que levantarnos y seguir porque tenemos la Europa League a la vuelta de la esquina".

El Sevilla tiene que revertir esta situación: "Tenemos que ganar. Hoy ha habido un momento en el que lo hemos tenido muy cerca. Pensábamos que dimos la vuelta al marcador pero bueno, al final la decisión del VAR nos lo ha impedido y por nuestro exceso de ambición hemos dejado ese último contraataque en el último suspiro. Ellos han sido efectivos, nosotros no. Hemos tenido ocasiones clarísimas para hacer el segundo y no lo hemos hecho. Es responsabilidad individual de cada uno".