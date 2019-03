El día que Tadic estuvo en la órbita del Sevilla

Dusan Tadic (30) está en boca de todos tras su excelsa actuación este martes en el Santiago Bernabéu, donde actuó como 'falso 9', dejando varios detalles de su talento, dando dos asistencias y marcando un golazo por la escuadra de la portería que defendía un Thibaut Courtois con el que coincidió durante años en la Premier League.



El serbio, extremo o mediapunta, se marchó a Inglaterra en 2014, aunque pudo haber recalado en LaLiga. Concretamente, en el Sevilla FC. No es que llegase a ser un 'caso Van Persie', pues a Monchi le birló el Arsenal FC al atacante holandés en el mismo hotel en el que iba a firmarlo, pero sí que se puede decir que la aparición en escena del Southampton impidió que Tadic aterrizase en San Pablo.



"Todos los nombres que salen son de buenos jugadores, pero todos no tienen cabida en el Sevilla. Valbuena, Shaqiri, Tadic, Carmona, Brozovic, Stambouli... trabajamos con discreción y la falta de discreción perjudica nuestras operaciones. Si digo que me interesa Dempsey o Mitroglou, por decir dos que están en el Mundial, no sería bueno para el Sevilla, perjudicaría a mi club y eso no lo haré nunca", dijo el de San Fernando en El Desmarque entonces.





Ya conociendo que no iba a poder hacerse con un jugador al que había seguido mucho en el Twente, Monchi dijo que lo de Tadic era, sobre el papel, imposible. "Cuando leía lo de Tadic... hay que pensar un poquito. Hay que saber qué valor tiene Tadic en el mercado.. No vamos a competir en la liga inglesa, no estamos en esa órbita ni por asomo.Las cantidades que pagan los clubes ingleses no podemos pagarlas. El Fulham ha cobrado sólo por televisión y marketing lo que es nuestro presupuesto, 65 ó 70 millones.", reconocía finalmente. Poco después de ver cómo el Southampton se lo llevaba por 12 kilos, sin embargo, sí que compitió con el Stoke, al que se impuso, porCuando se supo que iba a dejar el Southampton el pasado verano (firmó en la Premier 21 goles y 30 asistencias en 134 partidos), fue relacionado, curiosamente,, entre otros muchos grandes clubes, y, sin embargo,a propios y extraños al firmar con un Ajax que pagópor su pase. ¿El motivo? Según ha podido saber ED, el serbio pidió expresamente a su agente, un país al que había llegado(Groningen) y en el que se sentía como en casa. Tadic no lo pasó bien en Inglaterra fuera de los terrenos de juego y. Y, desde luego, sus actuaciones y sus números () dejan a las claras que no hay un país mejor para este talentoso zurdo que el tulipán.