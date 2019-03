Pablo Machín: "Estoy fuerte"

Pablo Machín ha dejado claro que está preparado para seguir en el Sevilla y luchar por los objetivos que siguen vivos. El técnico se considera con la confianza de la directiva y de los jugadores y espera que la dinámica comience a cambiar desde mañana ante el Slavia de Praga: "Estoy fuerte, es cierto y no hay que negarlo que existe una preocupación, el primero que sabe que los resultados no se están dando soy yo. Pero perder tiempo en esa preocupación hace que reste energía en lo importante, que es buscar lo mejor para el equipo y dar la vuelta a esta mala dinámica. No debemos mezclar competiciones, es bueno centrarnos en esta competición donde estamos siendo fiables. Personalmente tengo muy claro y hace me lo hacen ver, que tengo la confianza de la gente que me la dio en un primer momento".

Una pregunta recurrente al técnico ha sido si cambiará su dibujo predilecto con tres centrales. El soriano ha insistido en que hace muchos cambios: "Cambios hay muchos que se dan. Hemos jugado con la línea de tres centrales, también con cuatro, con tres puntas... Ese tipo de matices siempre se dan. Cuando las cosas vienen peor dadas es bueno buscar otras soluciones. Sinceramente creo más en la esencia que no en los sistemas. Trato de buscar el mejor acomodo para que los que mejor están puedan brillar y es lo que trato. Tenemos que fijarnos también en los rivales, aunque el 80% somos nosotros. Buscamos que sea el rival el que se amolde a nosotros".

Al entrenador le han preguntado por una posible destitución en caso de perder los próximos partidos: "No voy a perder energías en cosas que no dependan de mí. Llevamos una racha en Liga que no es normal, más allá de las argumentaciones, pero no es normal llevar tan pocos puntos más allá de las circunstancias. Es normal que la gente dude y como decía Carriço sabemos de la enorme dificultad tenía lo que hacíamos antes y de que lo vamos a superar, y lo vamos a superar nosotros, el equipo, pero también la afición. Ellos son importantísimos, nos llevan en volandas en el campo, están al lado del equipo. Nosotros tenemos que ser los primeros en dar a la afición y así será más fácil que nos puedan perdonar algunos momentos en los que no estemos acertados".

Al de Gómara no le cabe duda de que tiene el respaldo de la entidad: "Desde que llegué me he sentido respaldado. No dejo de ser una apuesta firme, intento no defraudar a la gente que confió en mi y al sevillismo. Me tomo cada partido como una final, pero así desde el principio de la temporada. Estoy convencido de que tenemos capacidad para revertir la situación. Si hicimos esa primera parte de temporada tan buena es porque capacidad tenemos, hay que volver a esa senda. Intentamos plantear bien el partido y acertar".

Machín, aunque reconoce la mala racha de resultados, sí que considera que aún están a tiempo de cumplir con todos los objetivos: "Aquí lo que queremos es ganar todos los partidos. Es obvio que ahora no estamos bien pero aun así estamos en unos puestos que nos permiten optar a todo. Hoy por hoy no es ningún desastre donde está el Sevilla, pero eso no quita de que quiera estar más arriba en la tabla".

Uno de los jugadores que muestran síntomas de agotamiento es André Silva: "André está haciendo lo mismo que antes pero no tiene ese 'flow' para que el balón entre, son dinámicas y rachas... Estaría preocupado si no trabajara o estuviera implicado, pero como lo está, no me preocupa mucho".

Aviso por la victoria del Ajax al Madrid: "Ayer vimos una muestra, todos los rivales son competitivos. A nosotros nos ha costado ganar a muchos rivales, si no estamos al 100% nos puede ganar un equipo como al que nos enfrentamos mañana".

Reflexión sobre sus propias decisiones: "Cuando las cosas iban bien también lo hacía... Tengo claro que yo soy el mismo, tengo una línea de trabajo que me ha traído hasta aquí. Hago todo lo posible para que las cosas salgan bien, la línea de trabajo es la misma o si cabe más implicación para seguir dando argumentos a los futbolistas para que crean en ellos mismos. Tenemos una plantilla compensada a la que tenemos que sacar el máximo rendimiento, ellos están superimplicado y eso me da más confianza".

No se fía del Slavia: "Este rival es un equipo muy peligroso, nos va a exigir mucho, muy físico, va a querer que el partido se desordene, pero tenemos que ayudarnos para pasar esta eliminatoria".

Posibilidad de reforzar el centro del campo: "El fútbol es un juego de aciertos y errores. El otro día tuvimos algunos errores, sobre todo el del primer gol, pero luego tenemos muchos minutos donde generamos mucho para subsanar esos errores. Siempre creo que el colectivo es lo importante, el primero que defiende es el delantero. Interamente no os quepa la menor duda que si tengo que decir las cosas individualmente las hago, pero aquí los errores individuales los asumo yo y todos. Cuando defendemos, lo hacemos todos, si el balón no llega al área tan facil es porque la hemos defendido mucho antes, es una cuestión de todos".

Pelea por la cuarta plaza: "Hay tres plazas inaccesibles en Liga. Hay una cuarta para un montón de equipos pero ahí está el Sevilla, y que seamos ambiciosos no quita que sepamos de la dificultad. Mi objetivo es ganar cada partido y si lo hacemos estaremos ahí. El premio gordo es la Champions, la pedrea es la Europa League, vale, pero también hay que estar en esas posiciones europeas ni estamos tan lejos de donde estábamos hace poco. Es bueno que seamos ambiciosos y también coherentes. El objetivo es ganar, ganar y ganar...".

Salida de Arana: "Arana ha tenido un proceso gripal, el primer día que ha entrenado ha sido hoy. Sinceramente, yo no tengo conocimiento de que pueda salir".

Posible bloqueo por los malos resultados: "Quiero pensar que no, soy una persona que soy enormemente responsable, pero miedo no tengo nada, y mucho menos a algo deportivo. Esto no deja de ser mi trabajo, llevo muchos años y la presión se soporta en cualquier sitio. Por ahí no creo que me esté restando en mi capacidad como entrenador. No soy una persona que me empape mucho de lo que se comenta en el entorno o redes sociales, pero tonto no soy. Eso no hará que me bloquee o que rinda mucho menos".

Valoración de Vaclik: "Necesitábamos un buen sustituto para Sergio Rico, Tomas había dado un buen nivel para brillar aquí. Ha sido uno de los jugadores más destacados en la primera parte, al igual que el equipo quizás ahora tenga un pequeño bajón, pero es importante y será importante para el equipo".

La diferencia tiene que estar en la calidad técnica: "Tenemos que demostrar nuestra calidad y para hacerlo tenemos que poner lo mismo en intensidad, actitud, capacidad física... Luego la diferencia la marca la calidad técnica. Nuestro rival no es cojo, ya nos enfrentamos a un rival checo, el Sigma, que juega de una forma parecida, muy físico y llegan con mucha gente al ataque. En su portería también dejan espacios, tenemos que ser equilibrados y saber que hay dos partidos y que se suelen resolver en el segundo. El Slavia nos lo va a poner muy complicado. Para ellos, enfrentarse a un equipo a batir les va a hacer mostrarse y será un plus añadido a la peligrosidad de nuestro rival".