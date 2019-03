Machín: "La vuelta de Monchi al Sevilla es emocionante"

Él no pudo disfrutarlo, pero espera que el Sevilla vuelva a tener éxitos de la mano de Monchi. Pablo Machín se refería al regreso de Monchi a la entidad hispalense en la entrevista concedida a Kooora. "El regreso de Monchi es emocionante porque ha logrado un gran progreso con el club como gerente deportivo. No le será fácil seguir logrando estos éxitos, pero podrá ayudar al club", dice el técnico de Gómara.

Machín vive ahora un periodo de reflexión, aunque espera volver pronto a los banquillos. "Actualmente estoy tratando de analizar mis nueve meses en el Sevilla. He estado trabajando sin parar durante mucho tiempo y es hora de reunir energía para invertir en un nuevo proyecto", comenta Machín, quien no hace ascos a entrenar fuera de España. "Actualmente estoy abierto a escuchar todas las posibilidades, encontrar un proyecto emocionante. No cierro las puertas y estudiaré todas las ofertas provenientes de cualquier país del mundo. Podría ser un desafío", señala.

Machín cree que el objetivo del Sevilla debe ser la cuarta plaza: "Mi objetivo con el equipo antes del despido era llegar a un puesto de clasificación para la Liga de Campeones y creo que el equipo piensa en eso. Y si no, estará entre los seis primeros", indicó Machín quien también comenzó cómo ve el duelo de Europa League entre el Chelsea y el Slavia, su verdugo. "Cualquier cosa que pueda pasar en el fútbol, ??pero creo que el Chelsea es el favorito para pasar. El Slavia tuvo mucha suerte cuando nos marcó los goles. Anotaron contra nosotros en el último minuto", dijo.