Aleix Vidal: "La mejor decisión fue volver, aunque no contaba con esta situación"

Aleix Vidal no está viviendo una temporada sencilla. Nunca ha logrado hacerse con un hueco en el once y también se ha visto lastrado por las lesiones. Su pasado en el FC Barcelona y el recuerdo que había de él de su etapa como hispalense auguraban un buen rendimiento del extremo. Sin embargo, el carril diestro del Pizjuán está ocupado por Jesús Navas. De todo eso y de la actualidad del Sevilla ha hablado Aleix Vidal en el programa A Balón Parado de SFC TV.

"Es difícil. Nunca antes había tenido lesiones y cuando estás jugando menos de lo que te gustaría, tienes la oportunidad y te lesionas. Es una pena porque no estoy acostumbrado a sufrir problemas musculares, pero es una experiencia más. La única lesión grave que he tenido fue en Barcelona, la luxación de tobillo. Toca acostumbrarse a vivir con ellas para no venirte abajo", cuenta Vidal, lamentando lo complicado que está siendo reponerse de las lesiones.

Ahora, el banda tiene claro que va a recuperar su mejor nivel y ayudar al equipo a alcanzar los objetivos: "Yo siempre trabajo lo más fuerte que puedo y estoy teniendo un año con el que no contaba por las lesiones. Trato de corregirlo lo más rápido posible y ahora las sensaciones son buenas. Dudo que me persigan de aquí a lo que queda, pero siempre es bueno tener una mentalidad positiva, porque aunque luego te des el batacazo, igual no te duele tanto".

Aleix Vidal ha comentado a los medios del club que no se arrepiente para nada de haber tomado la decisión de volver al club hispalense. "No hay que engañarse. A todo el mundo le gusta ganar dinero, pero siempre he pensado que eso llega. Es importante, pero no te hace completamente feliz. La mejor decisión que podía tomar es volver. Es verdad que la situación no es con la que contaba, pero el que me conoce sabe que nunca bajo los brazos. Hay que apretar los dientes para esta recta final tan importante y a partir de ahí trabajar para estar a tope el año que viene".

Cambió de aires porque en Barcelona tampoco contaba con minutos, y ha resaltado lo importante que era tener confianza rodeado de buenos jugadores y en club con tanta presión: "Cuando no tienes confianza las cosas no salen igual. En Barcelona, el primer año y medio casi no jugaba. Cuando lo hacía si fallaba la gente se echaba encima, pero cuando cogí una racha de tres o cuatro partidos me hice con el puesto hasta que me lesioné. Igual si no me lesiono ahora sería titular en el Barcelona, o igual no. Es lo que tiene el fútbol".

Pese a tanta decepción desde que se marchase del Sevilla FC, Aleix Vidal se ha mostrado optimista y satisfecho con lo logrado hasta ahora: "Pasé de querer retirarme y volverme a mi pueblo a llegar al Sevilla, ganar la Europa League, debutar con España y jugar en Barcelona con los mejores del mundo. Ha tardado, pero nunca sabes lo que la vida te puede deparar".

Una vez se recupere de la lesión, Vidal quiere volver a sentir lo que vivió en su primera etapa como sevillista. Cuenta que "hay diferencias deportivamente, pero también tenemos muy buen grupo y la gente sabe cómo soy yo. Me gusta ser parte importante y que todo el mundo se sienta cómodo conmigo. Intento crear buen ambiente y tenemos un vestuario muy bueno". Además, es del gusto de la dirección deportiva ahora que ha vuelto Monchi. Él le fichó en 2014 y le quiso para la Roma: "Es verdad que me quería cuando estaba en el Barcelona, pero tenían la sanción FIFA y yo había hecho un esfuerzo muy grande para jugar con los mejores. Te transmite buen rollo y te da esa tranquilidad por como es él. Aporta confianza y estamos todos muy contentos".