Una calculadora con condicionantes

Seis puntos por disputarse y cuatro puestos posibles para despedir la temporada. Así se presenta el desenlace del curso para un Sevilla que, pese a su irregularidad, ha alcanzado la recta final con opciones de terminar entre los cuatro primeros pero que ha dinamitado las oportunidades de acariciarla con su escasa fiabilidad, hasta el punto de que ahora, más allá de necesitar un milagro para ir a la Champions, debe defender el sexto puesto que ocupa actualmente para evitar las fases previas de la Europa League que tanto han alargado este curso.

Con 55 puntos en su haber, los nervionenses ya han asegurado su decimoquinta presencia continente en 16 años y opta a finalizar entre la 4º y la 7º plaza. En este momento, se encuentra a tres puntos del cuarto, un Getafe que además le gana el particular, por lo que necesita registrar cuatro puntos más que los azulones, y suma los mismos que el Valencia, también con ventaja por los duelos entre ellos. Por detrás, los de Caparrós aventajan al Athletic, único equipo con margen para adelantarle, en cinco puntos, si bien en la última jornada se miden en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Con dicha tesitura, éstas son las cuentas del Sevilla en las dos jornadas que restan:



Si firma un pleno

Queda cuarto si consigue firmar cuatro puntos más que el Getafe, es decir, que no se imponga en ninguno de sus dos partidos, ante Barcelona en el Camp Nou y Villarreal. También precisa que el Valencia obtenga un máximo de cuatro contra Alavés y Valladolid.

Queda quinto en dos supuestos: que el Valencia lo gane todo y el Getafe no consiga más de dos o que los azulones cumplan con su parte y el Valencia no haga pleno.

Queda sexto en el caso de que ninguno de sus rivales por Champions fallen en sus respectivas hojas de ruta. También si se da un triple empate a 61. No puede terminar séptimo.



Si suma cuatro puntos

Queda cuarto si el Getafe pierde los dos encuentros y el Valencia cae en uno de los dos encuentros antes reseñados.

Queda quinto si el Getafe no puntúa y el Valencia firma, como mínimo, los mismos puntos o si los madrileños sí lo hacen y los che no llegan a los cuatro.

Acaba sexto si los de Bordalás puntúan y el Valencia cómo mínimo lo iguala. El triple empate a 59 también le perjudica. Tampoco podría bajar a la séptima plaza, pues registraría 59 puntos y el Athletic aspira a 56.



Si amarra tres puntos

Quedar cuarto ya no es una posibilidad, ya que como mucho podría igualar al Getafe a puntos y un triple empate no le vale.

Termina quinto sólo en el supuesto de que el Valencia no doblegara a ninguno de sus dos próximos rivales, obteniendo, por ende, menos puntos que los hispalenses.

Finaliza sexto a partir de que el Valencia gane un solo partido de los dos que restan.

La séptima plaza sigue sin ser una posibilidad porque el Athletic no podría darle alcance, aunque en este caso necesitaría ganarle al propio cuadro vasco si no se impone al Atlético de Madrid y los 'leones' sí lo hicieran en la jornada 37 al Celta. Un triunfo en el Wanda Metropolitano lo dejaría resuelto.



Si empata los dos partidos

La cuarta plaza es inviable.

Queda quinto si los de Marcelino García Toral sólo retienen un punto de seis posibles.

Queda sexto en cuanto los ches sumen en los dos partidos.

Tampoco puede terminar séptimo pues supondría que empataría con el Athletic en la última jornada, aventajando a los norteños en tres puntos.



Si sólo logra un punto

Queda quinto si el Valencia se queda a cero en los dos encuentros finales y el Athletic no logra un pleno.

Queda sexto en el supuesto de que puntúe el Valencia y los 'leones' no superen al Celta y al propio Sevilla en la última jornada.

Queda séptimo con el pleno de los bilbaínos, pues supondría que le igualaría a 56 con triunfo en Nervión y se pondría por delante por el particular. El triple empate a 56 lo condena.



Si lo pierde todo

La cuarta y la quinta posición son inviables con dos derrotas.

Queda sexto si el Athletic no suma los seis puntos posibles, entre ellos los tres del Sánchez-Pizjuán.

Finaliza séptimo si el Athletic se impone tanto al Celta en casa como al Sevilla a domicilio.



La jornada 37 puede ser determinante

La próxima jornada podría despejar varias interrogantes sobre el puesto del Sevilla a final de Liga. No en vano, cabe la posibilidad de que se quede matemáticamente sin Champions, en el caso de que el Getafe gane o el Sevilla no logre recortar ni un punto. Además, aseguraría la sexta plaza si el Athletic no gana o el Sevilla lo hace en el Wanda.



Pierde en todos los triples empates que se podrían dar

Los resultados firmados contra Valencia y Getafe le impiden beneficiarse de cualquier triple empate con ambos, lo que se podría producir a 58, 59 y 61 puntos. Los nervionenses, que sólo han sacado un empate, quedarían últimos, pero los che adelantarían a los azulones. También saldría perdiendo con Athletic y Valencia a 56 puntos, porque supondría caer contra los vascos y nuevamente sería el último de los tres.