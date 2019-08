Dos retoques y un fichaje con lustre

En Nervión ha comenzado una nueva era a partir del regreso de uno de los principales artífices de la gloria alcanzada por el Sevilla. Una vuelta a empezar con el mismo eje, pero diferente punto de partida. Un renacimiento con la fórmula que en tantas ocasiones ha funcionado y ha catapultados a los hispalenses, sin miedo a una revolución en la plantilla si es preciso, como ya hizo en el verano de 2013 y que dio tan buen resultado.

Monchi aterrizó con las fuerzas renovadas de su experiencia en Roma, con más bagaje si cabe y lecciones aprendidas, y con la intención de devolver al equipo al primer plano. Así, en la entrada de agosto la confección de la plantilla ya se encuentra encarrilada después de realizar nueve fichajes que se suman al de Dabbur, cerrado por Caparrós en enero de cara a la temporada venidera.

El director deportivo tiene encauzada la planificación a falta de más de dos semanas para que comience la competición, reforzando de forma vehemente el plantel, sobre todo las dos posiciones más necesitadas, la zaga y el centro del campo. El grueso de las operaciones para contar con un conjunto muy competitivo capaz de aspirar a Champions ya se ha completado, pero, tal y como ha reconocido el propio Monchi, todavía restan asignaturas pendientes en el mercado, en forma de retoques puntuales y del fichaje previsto para devolver a los costados la aportación trascendental de Sarabia tras su marcha al PSG.

Es aquí donde se espera una inversión considerable para poner la guinda al pastel. El preferido del isleño es el holandés Steven Bergwijn, del PSV, cuya incorporación requería un esfuerzo económico importante, si bien la eliminación de la escuadra de Eindhoven en la previa de la Champions ante el Basilea juega a favor de los blanquirrojos, pues ya no le ofrece la oportunidad de estar en la máxima competición continental ni cuenta con el refuerzo económico que supone clasificarse.

El atacante de 21 años dotaría de talento y velocidad al costado zurdo sevillista y es la primera opción, que no la única, si bien, una vez que ha cubierto la mayoría de las necesidades, el de San Fernando ya no tiene tanta prisa, consciente de que el tiempo juega ahora un papel crucial en la ventana de transferencias, con bajadas de los precios a medida que vayan cerrando los diferentes mercados, como el inglés (el 8 de agosto) y los clubes se vean obligados a aceptar ofertas inferiores.

Monchi maniobra con ese as en la manga, tanto para el costado zurdo como para los retoques que aún necesita la plantilla sin contar con las posibles salidas que se pueden dar, como la de Ben Yedder.

Así las cosas, el Sevilla tiene pendiente el frente de la portería, en la que ahora mismo cuenta con Vaclik como fijo en el once, Sergio Rico, de regreso tras su cesión en el descendido Fulham, y Javi Díaz, subido al primer equipo. En varias ocasiones, Monchi ha dejado caer la posibilidad de que el meta de Montequinto se quede en Nervión, lo que se antoja complicado, sobre todo porque las circunstancias no son propicias y su continuidad no sería del todo bien recibida. La intención es acrecentar la competencia en la portería, que no se dependa exclusivamente del checo y que haya alguien que lo apriete. Pero antes de que llegue alguien debería salir el nazareno, por el que han preguntado varios equipos, entre ellos el Benfica, y ha llegado una oferta de cinco millones del Augsburgo alemán, rechazada por los nervionenses al no considerarla suficiente.

Otro puesto que precisa una alternativa de garantías es la banda derecha después de que Aleix Vidal, que no contaba para Lopetegui, se marchara cedido al Alavés. Ahora mismo, el técnico vasco dispone de Jesús Navas, titular indiscutible, y de Corchia, que, a priori, tampoco tiene sitio pero que trabaja en pretemporada con la ilusión de convencer al nuevo preparador.

De momento, ha tenido minutos en los amistosos, aunque sin destacar especialmente. Monchi maneja muchos nombres para fortalecer el lateral derecho, la mayoría futbolistas jóvenes, con mucha proyección y que podrían crecer de la mano del palaciego, si bien casi todos exigen un desembolso que no estaba previsto para esta zona, teniendo en cuenta que partirá como alternativa al 'Duende'. Gustan varios futbolistas de la Ligue 1, como Youcef Atal, del Niza y disparado de precio, o Kenny Lala, del Estrasburgo, también costoso. Algo más económico resultaría Pedro Porro o Joakim Maehle, lateral de 22 años del Genk.