El posible once del Sevilla frente al APOEL

El posible once del Sevilla frente al APOEL

El Sevilla visita al APOEL en Chipre con el único objetivo en mente de conseguir un pleno de victorias en la fase de grupos que los hispalenses no han logrado nunca. Ante un rival ya clasificado y con una renta nefasta ante equipos españoles, se espera que Lopetegui continúe con su política de rotaciones en Europa y guarde a la columna vertebral del equipo pensando en el próximo compromiso liguero.

De esta forma, Bono volverá a repetir como guardameta titular en la Europa League. Carriço y Sergi Gómez serán los encargados de defender la meta del marroquí desde el eje de la zaga, mientras que Escudero y el canterano Álex Pozo ocuparán los laterales para dar profundidad en ataque al equipo.

En el centro del campo Gudelj apunta al pivote titular, mientras que los volantes son una incógnita. Se espera que Óliver Torres y Joan Jordán, sustituidos en el encuentro frente al Osasuna, partan de inicio, pero cabe la posibilidad de que el Mudo Vázquez sea de la partida. Donde no cabe duda es en la ausencia de Banega, a quien se le dará descanso.

Lucas Ocampos, sancionado en liga, reaparecerá en un once hispalense para seguir contando con minutos y no perder ritmo competitivo. Siendo la banda derecha su posición habitual, desplazará a la izquierda la otra duda del once inicial, donde Rony Lópes y Bryan Gil pugnan por esta plaza en el equipo.

Si bien puede tratarse de la última bala del portugués para convencer al técnico vasco y reengancharse al resto del equipo o mostrarse de cara a una posible salida en el mercado invernal, la ausencia del extremo en la última convocatoria liguera y la aparición de Bryan Gil en la misma puede ser un síntoma de lo que pasa por la cabeza de Lopetegui de cara al encuentro en Chipre.

La punta del ataque estará ocupada por el ariete israelí Munas Dabbur, quien tuvo 12 minutos frente a Osasuna y a punto estuvo de ver portería. Si bien De Jong no disputó ningún minuto, lo normal es que el ariete holandés sea de la partida frente al Villareal el próximo domingo en el Pizjúan, mientras que Munir o Chicharito disputaron los 90 minutos en El Sadar.

El partido, que se disputará en el tramo horario de las 18:55 en el Estadio GSP de Nicosia, podrá seguirse en directo, minuto a minuto, en la web de ESTADIO Deportivo.