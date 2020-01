Hay a quien Dabbur sí le parece "un buen delantero"

A Lopetegui, Chicharito y Dabbur no le entran por los ojos.

A Lopetegui, Chicharito y Dabbur no le entran por los ojos. UESyndication

Apenas juega en el Sevilla FC, no se sabe bien por qué, y hay algunos clubes que desean aprovecharlo en este mercado de enero. Uno de los interesados en una cesión de Munas Dabbur es, por ejemplo, el Sporting de Portugal, aunque también está siendo vinculado a West Ham o Besiktas.

Por la posibilidad de que acabe en Portugal, y para que en el país vecino le conozcan un poco mejor, en Bola Braca se han puesto en contacto con Joaozinho, además de exjugador del Sporting, actual lateral izquierdo luso de un APOEL que se ha enfrentado esta temporada en dos ocasiones con el Sevilla. Y, por ende, a Dabbur.

"Afortunadamente, contra nosotros no marcó ningún gol, pero en el primer partido recuerdo que la grada apludió mucho cuando Lopetegui le llamó para que entrase en el campo, lo cual era una señal de que los seguidores del Sevilla esperaban mucho de él. En Chipre sí fue titular y, por lo que pude ver, tiene buen toque y ataca bien", comenzó diciendo Joaozinho.

Más: "Aunque no es un delantero del perfil de Bas Dost, tiene una buena planta y me parece un buen delantero. Sería interesante tenerle en el fútbol portugués. En lols partidos contra nosotros, tanto él como Chicharito se mostraron muy móviles. Me dio la sensación de que es un jugador con buen toque y que arma rápido el disparo. Como dije, es un jugador interesante y lo sería para el Sporting".

Parece, por el poco protagonismo que le da, que Lopetegui no piensa igual que Joaozinho.