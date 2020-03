Desde Francia ponen cifras al interés del Sevilla por Maxime López

El Sevilla FC es consciente de que tiene que renovar su centro del campo de cara al curso que viene. La salida de Banega, obliga a Monchi a peinar el mercado en busca de la mejor opción para el equipo tanto a nivel de precio como de rendimiento.

Uno de los nombres que baraja la dirección deportiva sevillista es el de Maxime López del Olympique de Marsella. El interés puesto en el francés de 22 años no es nuevo ya que lo intentaron fichar la temporada pasada y también quisieron hacer lo mismo enero, según reconoció el mismo futbolista.

"¿Este verano? Ha habido contactos con Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera en enero. Hubo contactos en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo".

Por ello, France Football, informó de que el Marsella rechazó el verano pasado una oferta hispalense de 15 millones de euros, aprovechando las dificultades económicas que atravesaba el club galo; justo lo mismo que hizo con Ocampos. Una acción de la que, según cita la fuente francesa nombrada, se arrepienten ahora.

El futbolista, que no tiene intención de renovar, termina contrato en 2021 y desde el Marsella se conformarían con una oferta de 10 millones, por debajo de su valor de mercado que ronda los 15 'kilos'. Desde Francia hablan de una oferta por parte del Sevilla FC que asciende a los 8 millones de euros.

Maxime López ha disputado esta temporada un total de 27 partidos (veintitrés de Ligue 1 y cuatro de la Copa de Francia) donde no ha marcado ningún gol pero ha repartido tres asistencias, todas, en la competición doméstica.