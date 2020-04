Suso: el reto de Monchi y una increíble manía

Supersticiones y manías suelen acompañar a los futbolistas. Algunas, por la gran visibilidad que tienen ante los medios de comunicación, quedan al descubierto. Otras se quedan dentro de los vestuarios y sólo acaban conociéndose si quien la protagoniza decide compartir su manía con los demás. Así lo ha hecho el extremo del Sevilla F.C. Jesús Joaquín Fernández 'Suso', que ha desvelado que se prueba cuatro pares de botas para decidir con qué par juega finalmente el partido.

"¿Una manía confesable? Antes de jugar me pruebo cuatro pares de botas. Me las pongo, me las ato, ando con ellas un poquito y juego con las que mejor me encuentro", ha manifestado en los micrófonos de Canal Sur Radio, donde también ha comentado que guarda "unas botas de Steven Gerard (con él coincidió en el Liverpool) cuando cumplió cien partidos con Inglaterra. Se las pedí, me las dio y dentro de unos años va a ser un recuerdo muy bonito".

Ha comentado Suso otras curiosidades sobre su vida y sus gustos. Si tuviera que elegir a un compañero de la plantilla para vivir estos días de confinamiento, se quedaría encerrado, aunque con dudas en su elección, con Ocampos. Entre Cristiano Ronaldo y Messi, lo tiene más claro: Messi; y en la ficción, Óliver antes que Benji.

Prefiere el pescado a la carne, lo dulce a lo salado, el pasodoble mejor que el cuplé en el Carnaval de Cádiz (él nació en Algeciras) y le gusta la cocina. "Me pongo a aprender cosas nuevas con mi padre y mi mujer. Tal vez monte un restaurante cuando deje el fútbol profesional".

En este sentido, Suso ha sido retado en los fogones por Monchi para continuar una cadena de elaboración de platos y está convencido de que le va a ganar porque el director deportivo del club se lo ha puesto fácil: "Me ha retado Monchi y tendré que hacer algo, pero creo que a Monchi va a ser fácil superarlo porque ha hecho una ensalada, eso es nada. La cocina es una cosa que me gusta y no hay problema".