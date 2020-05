El 'Mudo' Vázquez apuesta por quedarse

La actividad, a cuentagotas, regresa a LaLiga. Los equipos de Primera están comenzando a dar sus primeros pasos en esta era futbolística poscoronavirus, mientras que otros países, como Argentina, aguardan su hora, deseosos de que vuelva a rodar el balón. Mientras tanto, piden consejo a uno de sus embajadores.

"Cada uno tiene su pelota para entrenar y sólo vos la podés tocar. Te ponen como un banco para hacer una pared, porque no la puede tocar ni el 'profe'", señalaba el sevillista 'Mudo' Vázquez, que atendió la llamada de 'Radio La Red' para contar cómo está siendo la vuelta a los entrenamientos: "Usamos los bancos como para hacer una pared, es todo para hacer movimientos de partidos. Por lo menos, sales un poco de tu casa y te pones los botines".

Con un año más de contrato, han sido varios los clubes que han salido durante la temporada como futuribles del argentino: Lazio, Atalanta..., aunque como el medio ofensivo sevillista ya señalara en una entrevista en junio de 2019, reitera, según sus palabras, que su idea es la continuar vistiendo la elástica sevillista, descartando, por ahora, su regreso a Argentina.

"Tengo pensado quedarme acá en Europa, me queda un año más en Sevilla", reconoció el 'Mudo', que apuntó en su país su sueño a la hora de colgar las botas: "Me gustaría retirarme en mi ciudad, con mi gente, en Belgrano. Es algo que me gustaría cumplir".

El centrocampista del Sevilla también abordó otras cuestiones, recordando quién ha sido su mejor 'pareja de baile'. "La mejor dupla de mi carrera fue con Dybala. Nos entendimos muy bien en la cancha y estábamos todo el tiempo junto afuera. Compartimos dos años y fue la mejor dupla que hice", rememora el argentino, fichado por el Palermo en 2011, donde coincidió con el actual jugador de la Juventus.

Vázquez también se refirió a otro gran '10' de su país. "No me veo parecido a nadie, pero a mí me gustó siempre Riquelme porque crecí viéndolo jugar", respondió cuando se le preguntó a quién se asemeja futbolíscamente.

Por último, valoró a dos de los rivales con los que topa cada temporada: "Es cierto que Piqué no es tan agresivo, pero es muy buen jugador, Ramos me parece el mejor defensor de la Liga".