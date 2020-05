El Sevilla, dispuesto a dar el siguiente paso por Ibrahima Diallo

Monchi, el afamado director general deportivo del Sevilla F.C., ha compartido durante esta larga cuarentena alguno de sus secretos en el seguimiento, captación y negociación de jugadores. Rara vez se lanza a por un refuerzo sin tener un colchón de informes cubriéndole las espaldas. Y un claro ejemplo gráfico de su manera de trabajar es el centrocampista del Stade de Brest Ibrahima Diallo, a quien viene siguiendo desde hace mucho tiempo y por el que, según la prensa gala, el de San Fernando ha dado un paso más.

Según asegura el prestigioso diario francés L'Equipe, el Sevilla va muy en serio a por el talentoso centrocampista de 21 años, al que comparan con N'Golo Kanté y que es hermano del también cotizadísimo Abdou Diallo (defensa del PSG), por quien también suspiran el Niza, el Arsenal, el Everton y el Leicester, quien siempre según la citada fuente ya ofreció 16 millones de euros para hacerse con sus servicios en el pasado mercado invernal de transferencias. Entonces, el Brest rechazó la propuesta, reconocida por el propio Ibrahima hace unas semanas.

"Sé que tengo unas cualidades atípicas para mi edad, pero esta ventana de transferencias la viví con normalidad. ¡En mi cabeza sabía que no me iría! En realidad no intenté averiguarlo (si eran ciertas las cifras que se publicaron). ¿16 millones por mí? Es el fútbol actual, no me sorprende. Ahora, cuanto más jóvenes somos, más valor tenemos", señaló en Le Télégramme el prometedor mediocentro franco-senegalés a principios del mes de marzo, cuando volvía al equipo después de recuperarse de una lesión muscular y antes de que el coronavirus acabase precipitadamente con la temporada en Francia, en la que Ibrahima Diallo sumaba 22 encuentros entre todas las competiciones.

Con contrato hasta 2023, el pivote galo es el jugador más caro de la historia del club bretón, que pagó dos millones de euros al Mónaco después de exhibirse durante su cesión en el Brest (23 partidos en La Ligue 2 la temporada pasada). Su entrenador, que le conoce bien, ve lógico el interés de grandes equipos europeos y le ve preparado para dar el salto a una liga de mayor nivel que la Ligue 1; pero confía en que se quede al menos un curso más para poder afianzar su crecimiento.

"Es un chaval maduro y muy sereno. No es de extrañar que clubes más poderosos vengan a por él", confesó su entrenador Olivier Dall'Oglio en una rueda de prensa reciente, en la que aseguró que el joven futbolista se siente "en deuda con el Stade de Brest" y no forzará un traspaso que, por otra parte, admite que sería muy beneficioso para las finanzas del club y para las del Mónaco, que se reservó un 20 por ciento de una futura venta.

El Sevilla ya tuvo sobre la mesa a Diallo el pasado verano, cuando el jugador buscaba una salida, pero finalmente decidieron que era prematuro y acordaron realizarle un seguimiento durante la campaña Fernando y Gudelj fueron los elegidos para la posición de pivote, lo que ha sido todo un acierto por parte de la dirección deportiva. Tanto el brasileño como el serbio son jugadores contrastados, en plena madurez de sus carreras. Diallo representaría otro perfil, más para desarrollarse y, llegado el caso, propiciar luego una plusvalía. Y, en eso, Monchi sigue dando clases maestras año tras año.