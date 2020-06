Monchi mira con buenos ojos el ofrecimiento de Karaman.

Con De Jong y En-Nesyri en nómina, y ambos luchando por un puesto de titular en las preferencias de Lopetegui, la continuidad o no de Munir en el Sevilla FC a la próxima campaña marcará la planificación de Monchi en lo qe se refiere a la delantera.



Dado que el ex del FC Barcelona apenas cuenta para el técnico vasco, aunque no por ello se rinde, no habría que descartar la llegada de un nuevo punta para la 20/21. Y a las oficinas del Sánchez-Pizjuán ha llegado el ofrecimiento del internacional turco Kenan Karaman, quien a sus 26 años milita en el Fortuna Düsseldorf de la Bundelisga alemana, según informa/indica nuestro campañero Alejandro Sáez en su blog alejandrosaez86.wordpress.com.



Se trata de un punta espigado (189 centímetros de altura) que suma sus cinco goles del presente curso en las últimas seis jornadas de la liga alemana, dos de ellos tras el parón motivado por el coronavirus, tras perderse un buen tramo de la temporada por lesión.



Su espectacular regreso, con todos los ojos mirando a la Bundesliga mientras ultiman los preparativos para reanudarse el resto de las principales ligas, no ha pasado desapercibido. Por ello, ha llamado la atención de varios clubes europeos, siendo su prioridad dar el salto a LaLiga, como se indica en el citado blog, donde se informa de que el ofrecimiento ha sido bien recibido tanto por Monchi como por el Getafe, pues ambas direcciones deportivas conocían de primera mano el rendimiento que está ofreciendo Karaman en estas semanas.



Además, juega a su favor su versatilidad, pues también puede actuar de extremo zurdo, y la buena relación que Monchi mantiene con su agente. Además, su fichaje sería más que asequible. Llegó al Fortuna Düsseldorf libre en 2018 procedente del Hannover y ahora la web especializada Transfermarkt le otorga un valor de mercado de dos millones de euros, aunque tiene una cláusula en su contrato que le permitiría salir sólo por un kilo si su equipo desciende (actualmente está en puesto de promoción).



Sin duda, una oportunidad de mercado por la que también se ha interesado el Fenerbahçe, así como varios clubes de la Serie A italiana, entre ellos Fiorentina y Atalanta.





Me hablan del interés de #SevillaFC, Getafe y Fenerbahçe en un delantero de la Bundesliga: Kenan Karaman. #VamosGeta

